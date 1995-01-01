Влашич: «В ЦСКА мне дадут второй шанс, даже если я сыграю плохо. В «Эвертоне» было по-другому»

Разного уровня команды , чему тут удивляться?))в Эвертоне Набабкина и Щенникова даже бутсы чистить бы не взяли -а в ЦСКА бровку топчут))
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, почему у него не удалось закрепиться в «Эвертоне».
«В «Эвертоне» было много перемен, и я не нашел там своего места. Там всегда тяжело, потому что, если вы не используете свой шанс с первого раза, потом трудно получить другой.
Здесь у меня постоянно есть шанс. Даже если сыграю плохо один матч, я знаю, что у меня будет еще один шанс. Лучшее, что могло случиться со мной, – это доверие, которое у меня есть в ЦСКА со стороны тренера, персонала, футболистов, всех. Главное, чтобы игрок выступал хорошо», – сказал Влашич.
- Хорват перешел из английского клуба в ЦСКА летом прошлого года на правах годичной аренды.
- В текущем сезоне 21-летний хавбек провел за армейцев 23 матча, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.