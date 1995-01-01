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    Влашич: «В ЦСКА мне дадут второй шанс, даже если я сыграю плохо. В «Эвертоне» было по-другому»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, почему у него не удалось закрепиться в «Эвертоне».

    «В «Эвертоне» было много перемен, и я не нашел там своего места. Там всегда тяжело, потому что, если вы не используете свой шанс с первого раза, потом трудно получить другой.

    Здесь у меня постоянно есть шанс. Даже если сыграю плохо один матч, я знаю, что у меня будет еще один шанс. Лучшее, что могло случиться со мной, – это доверие, которое у меня есть в ЦСКА со стороны тренера, персонала, футболистов, всех. Главное, чтобы игрок выступал хорошо», – сказал Влашич.

    • Хорват перешел из английского клуба в ЦСКА летом прошлого года на правах годичной аренды.
    • В текущем сезоне 21-летний хавбек провел за армейцев 23 матча, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Liverpool Echo

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2022

      AtticusFinch 47 минут назад

      Разного уровня команды , чему тут удивляться?))в Эвертоне Набабкина и Щенникова даже бутсы чистить бы не взяли -а в ЦСКА бровку топчут))

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      Рейтинг: +1500

      SIRIUS 2002 4 часа назад

      Вот ты это и цени!

      0
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      Рейтинг: +501

      ruded 5 часов назад

      благодарность нужно реализовать в переход в клуб, на постоянной основе, отодвинув заманчивые предложения.

      1
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      Рейтинг: +2154

      Viper for CSKA > ruded 4 часа назад

      Он может и перешёл бы, если бы от него зависело, но замкнутый круг состоит в том, что, чем он сильнее играет, тем дороже он стоит. А в Эвертоне не дураки сидят, Гинер их аппетиты удовлетворить не сможет, да наверное и не стоит. Проще и дешевле поискать игрока схожего типа , чуть ниже уровнем, но менее раскрученного и дорогого. Благо селекционная служба у ЦСКА - на высоте.

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      Рейтинг: +2570

      александр п > Viper for CSKA 3 часа назад

      РПЛ сейчас ниже плинтуса в Европе,так что успехи Влашича у нас не сильно прибавляют в его стоимости.Есть опыт Жо,Мусы провалившихся в АПЛ.

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      Рейтинг: +2154

      Viper for CSKA > александр п 3 часа назад

      Провалы провалами, но рейтинг выше той же Португалии. А цена Влашича за неполный сезон в РПЛ выросла более чем в 2 раза по данным ТМ, то есть одного из наиболее авторитетных ресурсов.

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