Влашич: «В ЦСКА мне дадут второй шанс, даже если я сыграю плохо. В «Эвертоне» было по-другому»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, почему у него не удалось закрепиться в «Эвертоне».

«В «Эвертоне» было много перемен, и я не нашел там своего места. Там всегда тяжело, потому что, если вы не используете свой шанс с первого раза, потом трудно получить другой.

Здесь у меня постоянно есть шанс. Даже если сыграю плохо один матч, я знаю, что у меня будет еще один шанс. Лучшее, что могло случиться со мной, – это доверие, которое у меня есть в ЦСКА со стороны тренера, персонала, футболистов, всех. Главное, чтобы игрок выступал хорошо», – сказал Влашич.