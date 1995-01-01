Экс-хавбека сборной Колумбии Виафару арестовали за торговлю наркотиками

Бывший полузащитник сборной Колумбии Джон Виафара вчера был арестован за торговлю наркотиками по требованию властей США.
40-летний футболист был задержан во вторник днем в колумбийском городе Кали. Североамериканские власти потребовали его выдачи за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Всего было схвачено пять человек, ареста которых требовал восточный окружной суд Техаса по делу о незаконном обороте наркотиков в период между 2008-м и 2018 годами.
Наркотики отправлялись на скоростных катерах и судах с южного тихоокеанского побережья Колумбии в страны Центральной Америки, такие как Мексика. Оттуда их переправляли в Штаты.
- Ранее Виафара подвергся аресту за вождение в нетрезвом виде.
- Виафара – обладатель Кубка Либертадорес-2004 в составе «Онсе Кальдас».и трехкратный чемпион Колумбии.
- За национальную команду полузащитник выступал с 2003-го по 2010 год. Провел 43 матча и забил один гол.