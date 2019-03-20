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    Эвра извинился перед «ПСЖ» за гомофобские высказывания и раскритиковал французские СМИ

    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра принес извинения «ПСЖ» за свои слова после матча Лиги чемпионов, в котором английский клуб обыграл парижан (3:1).

    После ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов Эвра в прямом эфире инстаграма назвал игроков «ПСЖ» гомосексуалистами («faggots»). «Мы играли с командой четвертого сорта – даже не третьего – и разделались с ними!» – сказал Патрис.

    Спустя пару дней защитник выступил с заявлением: «Случившиеся – огромное недоразумение. Видео было снято в шутку, но французские СМИ преподнесли его, будто я выступаю против людей с нетрадиционной ориентацией.

    Я не хотел никого обидеть. Я не гомофоб и ничего не имею против геев. Если я кого-то обидел, то приношу свои извинения.

    Обращаюсь к французским медиа, потому что они всегда искажают мои слова. Знаете, ребята, я больше не играю в сборной Франции, так зачем вы это делаете? Почему вы постоянно пытаетесь поднять шум вокруг меня, распространяя мои видео? Остановитесь! Мне не нравятся ваши игры, я люблю футбол», – принес извинения Эвра.

    Источник: Твиттер Патриса Эвра

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    20.03.2019 08:15
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 марта 2019, 16:00

      Прояснил все популярно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 20 марта 2019, 13:14

      Видимо смазали вазелином и напугали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 20 марта 2019, 10:57

      Прогнулся...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11242

      alp 20 марта 2019, 10:26

      а я - гомофоб.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 20 марта 2019, 09:15

      Сначала поверил в себя, а потом сдулся.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 20 марта 2019, 08:30

      Зачем нести чушь, а потом извиняться? Второй Погребняк что ли?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > AtticusFinch 20 марта 2019, 09:01

      Хоть где-то Погребняк на первом месте)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > bset 20 марта 2019, 10:04

      Да не, куча народа вот так попадали в просак

      2
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