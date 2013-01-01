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    Жвачка с последнего матча в «МЮ» Фергюсона продана на аукционе за 450 тысяч

    Остаток жвачки бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона продан на аукционе за 450 тысяч евро.

    Специалист жевал резинку во время своей последний игры в статусе главного тренер клуба в клубе 19 мая 2013 года против «Вест Бромвича» (5:5).

    Вырученные средства пойдут в благотворительный фонд «Юнайтед».

    • Фергюсон тренировал «МЮ» с 1986 по 2013 год.
    • Вместе с шотландцем клуб выиграл 13 чемпионатов Англии, пять Кубков страны и дважды Лигу чемпионов.

    Источник: The Sun

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1148

      upiter622 1 час назад

      Во блин,прозевал,купил бы за 500 тысяч!

      0
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      Рейтинг: +2541

      Агасфер 1 час назад

      На очереди какашки.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      momwig_ 2 часа назад

      Интересно, у них ещё много таких жвачек? Ну, "жвачка, которую Фергюсон жевал в первом тайме последнего матча", "..которую жевал на пресс-конференции", ".. которую начал жевать в перерыве, но быстро выплюнул"... Можно много добрых дел совершить если правильно подойти к вопросу.

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