Жвачка с последнего матча в «МЮ» Фергюсона продана на аукционе за 450 тысяч

Остаток жвачки бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона продан на аукционе за 450 тысяч евро.

Специалист жевал резинку во время своей последний игры в статусе главного тренер клуба в клубе 19 мая 2013 года против «Вест Бромвича» (5:5).

Вырученные средства пойдут в благотворительный фонд «Юнайтед».