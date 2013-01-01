Жвачка с последнего матча в «МЮ» Фергюсона продана на аукционе за 450 тысяч

Во блин,прозевал,купил бы за 500 тысяч!
Остаток жвачки бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона продан на аукционе за 450 тысяч евро.
Специалист жевал резинку во время своей последний игры в статусе главного тренер клуба в клубе 19 мая 2013 года против «Вест Бромвича» (5:5).
Вырученные средства пойдут в благотворительный фонд «Юнайтед».
- Фергюсон тренировал «МЮ» с 1986 по 2013 год.
- Вместе с шотландцем клуб выиграл 13 чемпионатов Англии, пять Кубков страны и дважды Лигу чемпионов.