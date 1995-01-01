«ПСЖ»: «Осуждаем гомофобские высказывания Эвра в адрес наших игроков»

Пресс-служба «ПСЖ» от имени клуба прокомментировала ситуацию со стримом Патриса Эвра в Snapchat от 18-го марта.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции употребил в отношении игроков парижан английское слово faggots (пренебрежительное выражение в отношении гомосексуалистов).

«ПСЖ» строго осуждает гомофобские высказывания, сказанные Патрисом Эвра в адрес клуба, его представителей и бывших игроков (в частности Жерома Ротена). Эти слова шокировали сердце клуба, которые исповедует уважение и открытость к каждому», – сказано в заявлении парижан.