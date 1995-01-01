«ПСЖ»: «Осуждаем гомофобские высказывания Эвра в адрес наших игроков»

Парижане, не отчаивайтесь. В отместку назовите Эвра негром.
Пресс-служба «ПСЖ» от имени клуба прокомментировала ситуацию со стримом Патриса Эвра в Snapchat от 18-го марта.
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции употребил в отношении игроков парижан английское слово faggots (пренебрежительное выражение в отношении гомосексуалистов).
«ПСЖ» строго осуждает гомофобские высказывания, сказанные Патрисом Эвра в адрес клуба, его представителей и бывших игроков (в частности Жерома Ротена). Эти слова шокировали сердце клуба, которые исповедует уважение и открытость к каждому», – сказано в заявлении парижан.
- Во время трансляции Эвра назвал игроков английского клуба «мужиками».
- «Юнайтед» прошел «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. После домашнего поражения 0:2 команда Уле-Гуннара Сульшера победила на выезде со счетом 3:1.