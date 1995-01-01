Суд удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о нарушении ФФП

Спортивный арбитражный суд (CAS) позитивно рассмотрел апелляцию «ПСЖ» по делу о нарушении финансового фэйр-плей.

В ноябре 2018 года УЕФА возобновил дело в отношении парижан. Сообщалось, что в рамках наказания клуб может лишиться места в Лиге чемпионов.

Предыдущая часть расследования началась 22 июня – девять дней после закрытия очередного этапа. Таким образом УЕФА нарушил собственный регламент, согласному которому период между началом и возобновлением дела не может длиться меньше 10-ти дней.