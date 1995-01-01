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    Суд удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о нарушении ФФП

    Спортивный арбитражный суд (CAS) позитивно рассмотрел апелляцию «ПСЖ» по делу о нарушении финансового фэйр-плей.

    В ноябре 2018 года УЕФА возобновил дело в отношении парижан. Сообщалось, что в рамках наказания клуб может лишиться места в Лиге чемпионов.

    Предыдущая часть расследования началась 22 июня – девять дней после закрытия очередного этапа. Таким образом УЕФА нарушил собственный регламент, согласному которому период между началом и возобновлением дела не может длиться меньше 10-ти дней.

    Источник: Официальный сайт CAS

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +60483

      zigbert 2 часа назад

      Все шито ,крыто.

      1
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      Рейтинг: +48

      Shotlandets86 2 часа назад

      Откупились, арабчатки.

      0
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      Рейтинг: +5583

      Asbjorn 4 часа назад

      кто бы сомневался

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      Рейтинг: +15973

      oyabun 4 часа назад

      У кого деньги - тот и прав! )

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