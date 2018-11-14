L’Equipe: УЕФА может исключить «ПСЖ» из Лиги чемпионов за нарушение правил ФФП

УЕФА может исключить «ПСЖ» из Лиги чемпионов за несоблюдение правил финансового фэйр-плей.

Организация возобновила расследование ситуации с тратами парижан после того, как Football Leaks опубликовал данные о спонсорских выплатах, которые превышали рыночную стоимость.

Помимо этого, УЕФА собирается еще раз рассмотреть детали переходов в «ПСЖ» нападающих Неймара и Килиана Мбаппе. Существует вариант, при котором монегаскам придется продать одного из своих ведущих футболистов во избежание наказания за нарушение правил ФФП.