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    L’Equipe: УЕФА может исключить «ПСЖ» из Лиги чемпионов за нарушение правил ФФП

    УЕФА может исключить «ПСЖ» из Лиги чемпионов за несоблюдение правил финансового фэйр-плей.

    Организация возобновила расследование ситуации с тратами парижан после того, как Football Leaks опубликовал данные о спонсорских выплатах, которые превышали рыночную стоимость.

    Помимо этого, УЕФА собирается еще раз рассмотреть детали переходов в «ПСЖ» нападающих Неймара и Килиана Мбаппе. Существует вариант, при котором монегаскам придется продать одного из своих ведущих футболистов во избежание наказания за нарушение правил ФФП.

    Источник: L'Équipe

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    14.11.2018 16:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 14 ноября 2018, 17:35

      Давно пора

      0
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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 14 ноября 2018, 17:24

      Да если уж Милан на своем болту "провернул" этот финансовый фейр-плей, то ПСЖ и подавно отмахнется, это "загагулина" для клубов попроще, у которые реально финансовые проблемы имеются.

      0
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      Рейтинг: +2530

      Чермындыр 14 ноября 2018, 16:42

      Может, но не исключит.
      Р.S. Монегаски - это так то Монако

      3
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      Рейтинг: +695

      fan-man > Чермындыр 14 ноября 2018, 20:20

      Ты меня опередил, братан

      0
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 14 ноября 2018, 16:34

      Да им и так скоро продавать придется - тупо потому что ПСЖ - со всеми деньгами мира - не место для игроков уровня Мбаппе... и даже Неймара.

      0
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 14 ноября 2018, 16:32

      Станиславский - Не верю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      Эльф Крови 14 ноября 2018, 16:31

      Знаем эту песню и все ровно играть будут

      0
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