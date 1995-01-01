Тимощук: «В матче со «Спартаком» на Дзюбе был стопроцентный пенальти»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в матче 20-го тура РПЛ.

По его мнению, защитник москвичей Илья Кутепов нарушал правила на форварде петербуржцев Артеме Дзюбе в собственной штрафной площади.

На повторе видно, как спартаковец выставил колено, через которое упал Дзюба. Арбитр Владимир Москалев пенальти не назначил.

– «Спартак» – «Зенит» – что это было на этот раз?

– Это была сумасшедшая игра – по накалу, настрою, темпу. Думаю, и болельщики должны были остаться довольны. Что касается нашей команды, то где-то чуть-чуть сказалось недовосстановление. Все-таки играли через два дня на третий после встречи с «Вильярреалом». Но ребята – молодцы! Все двигались отлично, и было видно, что хотят победить.

– То есть вывеске качество футбола соответствовало?

– Думаю, да. Видно было, что играют топовые команды чемпионата. Но считаю, что в концовке таких игр еще окажется достаточно.

– На первых минутах «Спартак» постарался по максимуму использовать тот факт, что «Зенит» не до конца восстановился после матча в четверг?

– Спартаковцы всегда стараются играть качественно, прессинговать, тем более на своей арене. Так было в матче с «Краснодаром». Да и другие такие игры в исполнении «Спартака» мы видели, когда он с первых минут старается выглядеть уверенно, владеть инициативой, навязать сопернику свой футбол. Но наши ребята не дрогнули, в чем их большая заслуга. Молодцы.

– «Зенит» был чуть ближе к победе на «Открытие Арене»?

– Сейчас эмоций на эту тему уже чуть поменьше. Но все равно остается чувство, что игра была обоюдоострой. У «Спартака» ведь помимо гола тоже были очень хорошие моменты. Например, когда Мельгарехо бил головой. Но были они и у нас. Одна только штанга после удара Ригони чего стоила. Однако вспомнить можно и спорные моменты.

– Давайте остановимся на них подробнее.

– На мой взгляд, на Дзюбе был стопроцентный 11-метровый. Остальные эпизоды надо пересматривать и разбирать на спокойную голову. Со взятием ворот Ивановичем, например. Было ли там положение вне игры?

То же самое можно сказать и про гол Глушакова. Хотя, скорее всего, спартаковский мяч был забит по правилам, но надо смотреть. В общем, ряд вопросов существует. Есть специалисты, которые все это, надеюсь, разберут, а органы, которые отвечают за судей, дадут произошедшему свою оценку.

Главное, я считаю, что контроль над игрой не был потерян, обе стороны хотели победить до последнего. Замены «Зенита» и «Спартака» тоже были на это направлены. Чтобы держать темп до последней минуты и действовать на мобильных скоростях.