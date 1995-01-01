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    Тимощук: «В матче со «Спартаком» на Дзюбе был стопроцентный пенальти»

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в матче 20-го тура РПЛ.

    По его мнению, защитник москвичей Илья Кутепов нарушал правила на форварде петербуржцев Артеме Дзюбе в собственной штрафной площади.

    На повторе видно, как спартаковец выставил колено, через которое упал Дзюба. Арбитр Владимир Москалев пенальти не назначил.

    – «Спартак» – «Зенит» – что это было на этот раз?

    – Это была сумасшедшая игра – по накалу, настрою, темпу. Думаю, и болельщики должны были остаться довольны. Что касается нашей команды, то где-то чуть-чуть сказалось недовосстановление. Все-таки играли через два дня на третий после встречи с «Вильярреалом». Но ребята – молодцы! Все двигались отлично, и было видно, что хотят победить.

    – То есть вывеске качество футбола соответствовало?

    – Думаю, да. Видно было, что играют топовые команды чемпионата. Но считаю, что в концовке таких игр еще окажется достаточно.

    – На первых минутах «Спартак» постарался по максимуму использовать тот факт, что «Зенит» не до конца восстановился после матча в четверг?

    – Спартаковцы всегда стараются играть качественно, прессинговать, тем более на своей арене. Так было в матче с «Краснодаром». Да и другие такие игры в исполнении «Спартака» мы видели, когда он с первых минут старается выглядеть уверенно, владеть инициативой, навязать сопернику свой футбол. Но наши ребята не дрогнули, в чем их большая заслуга. Молодцы.

    – «Зенит» был чуть ближе к победе на «Открытие Арене»?

    – Сейчас эмоций на эту тему уже чуть поменьше. Но все равно остается чувство, что игра была обоюдоострой. У «Спартака» ведь помимо гола тоже были очень хорошие моменты. Например, когда Мельгарехо бил головой. Но были они и у нас. Одна только штанга после удара Ригони чего стоила. Однако вспомнить можно и спорные моменты.

    – Давайте остановимся на них подробнее.

    – На мой взгляд, на Дзюбе был стопроцентный 11-метровый. Остальные эпизоды надо пересматривать и разбирать на спокойную голову. Со взятием ворот Ивановичем, например. Было ли там положение вне игры?

    То же самое можно сказать и про гол Глушакова. Хотя, скорее всего, спартаковский мяч был забит по правилам, но надо смотреть. В общем, ряд вопросов существует. Есть специалисты, которые все это, надеюсь, разберут, а органы, которые отвечают за судей, дадут произошедшему свою оценку.

    Главное, я считаю, что контроль над игрой не был потерян, обе стороны хотели победить до последнего. Замены «Зенита» и «Спартака» тоже были на это направлены. Чтобы держать темп до последней минуты и действовать на мобильных скоростях.

    • «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Спартак» на восемь очков.
    • Красно-белые занимают пятое место.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии31
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      Рейтинг: +2538

      momwig_ 1 час назад

      100% пенальти, 100% красная Смольникову.. Ах да, после которой ситуации с пенальти могло уже и не случиться.. И они там ещё жаловались на Луческу? В Питере ныть - это, пожалуй, образ жизни. Как гадить в парадных.

      0
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      Рейтинг: +27

      Speedmeister 1 час назад

      Я болельщик спартака, если что. Пенальти был, правильно он говорит. А ещё перед этим была вторая жёлтая игроку зенита, а ещё было и отсутствовало куча непонятных свистков. судейство плохое было, в обе стороны

      1
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      Рейтинг: +5154

      derrik2000 1 час назад

      Нравится мне ТимоШШУк: как спорный момент в штрафной соперника, так он всегда - ""явное нарушение" или, как сейчас, "стопроцентный одиннадцатиметровый", а как в штрафной зеньки, так - "момент очень сложный в динамике, нужно посмотреть ещё не один раз, скорее всего там была обычная борьба за мяч".
      Всё таки ХОХОЛ - это не нация, а состояние души...

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      Рейтинг: -105

      SuperPAV9 2 часа назад

      Че хохол понимает?

      0
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      Рейтинг: +9440

      sssrspartak 2 часа назад

      забей мельгарехо и не знаю,что бы потом было?а так можешь говорить,что угодно!!

      1
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      Рейтинг: +3045

      ЮНик 2 часа назад

      А уж какие страсти кипят в Олбанском чемпионате! А настоящий футбол далеко-далеко от всего этого дерьма...

      1
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      Рейтинг: +29630

      Полная Канистра 2 часа назад

      с бодуна проснулся и вспомнил все перепитии

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1450

      Dellleone 2 часа назад

      У меня одного вызывает смех сочения фамилии Дзюба + его личность ?

      3
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      Рейтинг: +1450

      Dellleone > Dellleone 2 часа назад

      Попробуйте произнести в слух.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +60483

      zigbert 3 часа назад

      Да что спорить, VAR тут точно помог бы. И не только в этом эпизоде.

      5
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      Рейтинг: +70

      229728905 3 часа назад

      Мне одному кажется, что Кутепов привозит пенальти на ровном месте гораздо чаще других спартаковских защитников?

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