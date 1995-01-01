«Лестер» интересуется Перейрой. «МЮ» готов отпустить игрока в аренду

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать новый четырехлетний контракт с полузащитником Андреасом Перейрой.

После продления договора «МЮ» намерен отдать 23-летнего футболиста в аренду на весь следующий сезон для получения регулярной игровой практики.

Бразильцем интересуется «Лестер», а также клубы из Испании и Италии.