«Лестер» интересуется Перейрой. «МЮ» готов отпустить игрока в аренду

Надо сказать Лестеру х у й вам не Перейра они летом Магуайера не дали. Допустим стоимость Магуайера 20 лямов после хорошего выступление на Ч М 40 или 50 лямов а лисицы г а н д о н ы зарядили 105 лямов как будто Бэккенбаура или Мальдини берут.
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать новый четырехлетний контракт с полузащитником Андреасом Перейрой.
После продления договора «МЮ» намерен отдать 23-летнего футболиста в аренду на весь следующий сезон для получения регулярной игровой практики.
Бразильцем интересуется «Лестер», а также клубы из Испании и Италии.
- В текущем сезоне Перейра провел за манкунианцев 15 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
- Действующий контракт хавбека с «МЮ» рассчитан до лета 2020 года.