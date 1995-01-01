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    «Лестер» интересуется Перейрой. «МЮ» готов отпустить игрока в аренду

    «Манчестер Юнайтед» хочет подписать новый четырехлетний контракт с полузащитником Андреасом Перейрой.

    После продления договора «МЮ» намерен отдать 23-летнего футболиста в аренду на весь следующий сезон для получения регулярной игровой практики.

    Бразильцем интересуется «Лестер», а также клубы из Испании и Италии.

    • В текущем сезоне Перейра провел за манкунианцев 15 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
    • Действующий контракт хавбека с «МЮ» рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 17:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: -62

      BARCLAYS_APL 1 час назад

      Надо сказать Лестеру х у й вам не Перейра они летом Магуайера не дали. Допустим стоимость Магуайера 20 лямов после хорошего выступление на Ч М 40 или 50 лямов а лисицы г а н д о н ы зарядили 105 лямов как будто Бэккенбаура или Мальдини берут.

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