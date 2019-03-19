Шомуродов: «Как тренер Карпин – топ. И тактически, и в плане физической подготовки»

Извините, господа, но я рад, что Ростов возглавил Карпин, а не Кириченко! С теми трудностями, которыми столкнулся Карпин и до сих пор тянет Ростов в евролигу не под силу были бы Кириченко! При чем в Уфе таких глобальных изменений в составе не было и из еврокубков команда в том же составе теперь борется за выживание! И те, кто кричат "Валера, верим" пусть эти возгласы оставят для спартачей! Мы верим в Ростов!
Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов высказал мнение о главном тренере команды Валерии Карпине.
«Когда мы поздравляли Валерия Георгиевича с днем рождения, я на видео сказал, что он веселый. Но как тренер Карпин – топ. И тактически, и в плане физической подготовки.
На теории он иногда показывает нам, как играют топ-клубы – как они выходят из обороны, как атакуют», – сказал Шомуродов.
- Карпин возглавил ростовчан в декабре 2017 года.
- В этом сезоне желто-синие после 20-ти туров занимают шестое место в турнирной таблице Кубка России.
- «Ростов» вышел в полуфинал Кубка России, где сыграет с «Локомотивом».