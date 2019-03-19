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    Шомуродов: «Как тренер Карпин – топ. И тактически, и в плане физической подготовки»

    Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов высказал мнение о главном тренере команды Валерии Карпине.

    «Когда мы поздравляли Валерия Георгиевича с днем рождения, я на видео сказал, что он веселый. Но как тренер Карпин – топ. И тактически, и в плане физической подготовки.

    На теории он иногда показывает нам, как играют топ-клубы – как они выходят из обороны, как атакуют», – сказал Шомуродов.

    • Карпин возглавил ростовчан в декабре 2017 года.
    • В этом сезоне желто-синие после 20-ти туров занимают шестое место в турнирной таблице Кубка России.
    • «Ростов» вышел в полуфинал Кубка России, где сыграет с «Локомотивом».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:30
    Комментарии11
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      Рейтинг: +5975

      Serjoga 1 час назад

      Извините, господа, но я рад, что Ростов возглавил Карпин, а не Кириченко! С теми трудностями, которыми столкнулся Карпин и до сих пор тянет Ростов в евролигу не под силу были бы Кириченко! При чем в Уфе таких глобальных изменений в составе не было и из еврокубков команда в том же составе теперь борется за выживание! И те, кто кричат "Валера, верим" пусть эти возгласы оставят для спартачей! Мы верим в Ростов!

      0
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      Рейтинг: +3453

      alp 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      то то я смотрю, что не сезон, то золото в чемпе, то лч берет! сейчас в барсе оттачивает мастерство )))) валера как тренер - никто

      -4
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      Рейтинг: +5975

      Serjoga > alp 1 час назад

      У тебя Манчини-ТОП тренер, Боаш-ТОП тренер, Луческу-ТОП тренер! Слушай, закрой своё ХАВАЛО! Без ГАЗПРОМОВСКОГО бабла сейчас Зенит был бы рядом с Уфой и Анжи!

      0
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      Рейтинг: +60483

      zigbert 3 часа назад

      Карпин доверяет ему. Остается только двигаться вперед и прибавлять в мастерстве.

      2
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      Рейтинг: +631

      spartakuz 4 часа назад

      Карпин - талантливый тренер. Он растёт.
      И Шомуродову не останавливаться на достигнутом. Прогресс - налицо!

      4
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      Рейтинг: +17

      Marshmello 6 часов назад

      Шомуродов молодец

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5450

      FanatSerj 6 часов назад

      "На теории он иногда показывает нам, как играют топ-клубы – как они выходят из обороны, как атакуют»

      Вот видите как ТОП клубы в ЛЧ играют? Вот, а вы так никогда не сможете потому что кривоногие - сказал Карпин)))))

      -3
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      Рейтинг: +150

      dik_fransis > FanatSerj 5 часов назад

      ты лучше про своё сраное динамо расскажи лошара!!!

      3
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      Рейтинг: +2006

      AtticusFinch 6 часов назад

      Шомуродов неплохой футболист -в матче с Рубином неплохо себя проявил, подрастает хоть какая-то молодёжь..

      4
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      Рейтинг: +423

      AHTUNGBOL > AtticusFinch 2 часа назад

      Так он же вроде узбек..

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      Рейтинг: +5975

      Serjoga > AHTUNGBOL 1 час назад

      И что? Тебе про россиян говорили выше?

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