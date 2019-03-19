Шомуродов: «Как тренер Карпин – топ. И тактически, и в плане физической подготовки»

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов высказал мнение о главном тренере команды Валерии Карпине.

«Когда мы поздравляли Валерия Георгиевича с днем рождения, я на видео сказал, что он веселый. Но как тренер Карпин – топ. И тактически, и в плане физической подготовки.

На теории он иногда показывает нам, как играют топ-клубы – как они выходят из обороны, как атакуют», – сказал Шомуродов.