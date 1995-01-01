Касильяс: «Хочу вернуться в Ла Лигу, но страница с «Реалом» в прошлом»

давай в Хетафе)
Испанский вратарь «Порту» Икер Касильяс рассказал о возможном возвращении в чемпионат Испании и привязанности к бывшему клубу – мадридскому «Реалу».
«Я счастлив, что мне довелось ранее много играть в Ла Лиге. Сейчас я выступаю в другом чемпионате, что меня немного печалит. Я бы хотел вернуться в Ла Лигу, но страница с мадридским «Реалом» уже осталась в прошлом», – заявил испанский голкипер.
- В составе мадридского «Реала» Касильяс трижды выигрывал Лигу чемпионов и пять раз становился чемпионом Испании.
- Он является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.