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    Касильяс: «Хочу вернуться в Ла Лигу, но страница с «Реалом» в прошлом»

    Испанский вратарь «Порту» Икер Касильяс рассказал о возможном возвращении в чемпионат Испании и привязанности к бывшему клубу – мадридскому «Реалу».

    «Я счастлив, что мне довелось ранее много играть в Ла Лиге. Сейчас я выступаю в другом чемпионате, что меня немного печалит. Я бы хотел вернуться в Ла Лигу, но страница с мадридским «Реалом» уже осталась в прошлом», – заявил испанский голкипер.

    • В составе мадридского «Реала» Касильяс трижды выигрывал Лигу чемпионов и пять раз становился чемпионом Испании.
    • Он является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +182

      Red-white-чемпион 51 минуту назад

      давай в Хетафе)

      0
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      Рейтинг: +827

      Football06 2 часа назад

      А больше клуба и нет достойного Икера в Ла Лиге ,Барса или Реал ,в Барсу скорее всего не перейдет с учётом того что даже при всем том что его кинули он Любит Реал как клуб впервую очередь

      0
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      Рейтинг: +208

      Diman67 3 часа назад

      "заявил португалец" - а давно он португальцем стал?

      2
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      Рейтинг: +1184

      EcioAuditore > Diman67 2 часа назад

      Я бы всех кто тут так с ошибками пишет выкинул с бомбардира. Торопятся чтобы только новость написать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1033

      InterMilLano1908 3 часа назад

      Не думаю что Порту понравится это вью

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