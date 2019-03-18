As: Азар хочет перейти в «Реал». «Челси» хочет 100-120 миллионов

Полузащитник «Челси» Эден Азар летом хочет сменить команду на «Реал», сообщает As.

По данным издания, лондонский клуб рассчитывает заработать на трансфере от 100 до 120 миллионов евро.

Источник отметил, что интерес 28-летнего бельгийца к сливочным не связан с фактом возвращения в команду Зинедина Зидана, который был его кумиром в детстве.