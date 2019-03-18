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    As: Азар хочет перейти в «Реал». «Челси» хочет 100-120 миллионов

    Полузащитник «Челси» Эден Азар летом хочет сменить команду на «Реал», сообщает As.

    По данным издания, лондонский клуб рассчитывает заработать на трансфере от 100 до 120 миллионов евро.

    Источник отметил, что интерес 28-летнего бельгийца к сливочным не связан с фактом возвращения в команду Зинедина Зидана, который был его кумиром в детстве.

    • Азар проводит 6 сезон за «Челси».
    • На его счету 16 голов и 11 ассистов в 39 играх сезона.
    • Контракт рассчитан до июня 2022 года.
    • Цена по Transfermarkt – 150 миллионов.

    Источник: As

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    18.03.2019 22:44
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