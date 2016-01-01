ESPN: «МЮ» не будет покупать Бэйла из-за высокой цены и возраста

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«Манчестер Юнайтед» не собирается покупать у «Реала» полузащитника Гарета Бэйла, сообщает ESPN.
По информации портала, «МЮ» не устраивает возраст 29-летнего игрока и его высокая рыночная стоимость.
Вместо этого «Юнайтед» планирует подписывать молодых талантливых футболистов.
- В текущем сезоне Бэйл провел за мадридцев 35 матчей, забил 14 голо и сделал пять результативных передач.
- Ранее сообщалось, что «Реал» хочет продать валлийца в летнее трансферное окно.