ESPN: «МЮ» не будет покупать Бэйла из-за высокой цены и возраста

«Манчестер Юнайтед» не собирается покупать у «Реала» полузащитника Гарета Бэйла, сообщает ESPN.

По информации портала, «МЮ» не устраивает возраст 29-летнего игрока и его высокая рыночная стоимость.

Вместо этого «Юнайтед» планирует подписывать молодых талантливых футболистов.