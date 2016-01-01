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    ESPN: «МЮ» не будет покупать Бэйла из-за высокой цены и возраста

    «Манчестер Юнайтед» не собирается покупать у «Реала» полузащитника Гарета Бэйла, сообщает ESPN.

    По информации портала, «МЮ» не устраивает возраст 29-летнего игрока и его высокая рыночная стоимость.

    Вместо этого «Юнайтед» планирует подписывать молодых талантливых футболистов.

    • В текущем сезоне Бэйл провел за мадридцев 35 матчей, забил 14 голо и сделал пять результативных передач.
    • Ранее сообщалось, что «Реал» хочет продать валлийца в летнее трансферное окно.

    Источник: AS

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    Сегодня, 17:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1401

      BlackMurder 37 минут назад

      Реал должен привыкнуть, что после реала, вернее Очередного игрока которого, которого запорол реал, по цене покупки впарить не прокатит, таких лохов как реал не найти, ваше дело лечить валийца

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      Рейтинг: +33

      Shotlandets86 1 час назад

      Да Бэйл вообще вряд ли нужен кому за ту цену, которую хочет Реал.

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