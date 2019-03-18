Умяров – об эпизоде с Глушенковым: «Жирков не очень хорошо поступил, но там был игровой момент. Это просто эмоции»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров дал оценку инциденту, произошедшему между хавбеком красно-белых Максимом Глушенковым и полузащитником «Зенита» Юрием Жирковым в матче 20-го тура РПЛ (1:1).

В одном из моментов Глушенков наступил Жиркову на ногу, за что последний сильно пнул мячом в футболиста москвичей.

«Эмоции, конечно, запредельные. Выходить при такой публике… Что сказали Ларин и Кононов, останется между нами. Ну а так, все поздравили, порадовались. Хотелось победного дебюта, но я рад тому, что получилось выйти в таком матче.

Эпизод с Жирковым и Глушенковым не очень хочется комментировать. Жирков, конечно, не очень хорошо поступил, но там был игровой момент, это просто эмоции», – сказал Умяров.