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    Умяров – об эпизоде с Глушенковым: «Жирков не очень хорошо поступил, но там был игровой момент. Это просто эмоции»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров дал оценку инциденту, произошедшему между хавбеком красно-белых Максимом Глушенковым и полузащитником «Зенита» Юрием Жирковым в матче 20-го тура РПЛ (1:1).

    В одном из моментов Глушенков наступил Жиркову на ногу, за что последний сильно пнул мячом в футболиста москвичей.

    «Эмоции, конечно, запредельные. Выходить при такой публике… Что сказали Ларин и Кононов, останется между нами. Ну а так, все поздравили, порадовались. Хотелось победного дебюта, но я рад тому, что получилось выйти в таком матче.

    Эпизод с Жирковым и Глушенковым не очень хочется комментировать. Жирков, конечно, не очень хорошо поступил, но там был игровой момент, это просто эмоции», – сказал Умяров.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:15
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +12190

      shinnik 29 минут назад

      "А пушистые свиньи"(свиньи"!)

      Ой пургу здесь навели (навели)"
      почти(С)тата..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1521

      OldenVad 1 час назад

      Со стороны Жирика, это не эмоции, а не спортивное поведение!

      1
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      Рейтинг: +258

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      это просто эмоции, нет это просто БЫДЛОГАН (((

      1
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      Рейтинг: +18506

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Пенсионеры, не обижайте молодняк, а то они обозлятся, и никому от этого лучше не будет.

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