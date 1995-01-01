Защитник «Локомотива» Хеведес получил сотрясение мозга

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал, с чем была связана его замена в матче 20-го тура чемпионата России против «Краснодара».

«Замена была из-за сотрясения мозга, но я уже чувствую себя лучше. Тем не менее, команда приложила усилия для победы! Поздравляю!» – написал футболист в своем инстаграме.