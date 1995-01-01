Защитник «Локомотива» Хеведес получил сотрясение мозга

в этой тупой команде и так все дебилы!
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал, с чем была связана его замена в матче 20-го тура чемпионата России против «Краснодара».
«Замена была из-за сотрясения мозга, но я уже чувствую себя лучше. Тем не менее, команда приложила усилия для победы! Поздравляю!» – написал футболист в своем инстаграме.
- Хеведес был заменен в перерыве матча с «Краснодаром».
- «Локомотив» одержал победу со счетом 1:0 и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ.
- В текущем сезоне в активе Хеведеса 20 матчей и три гола.