Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    Защитник «Локомотива» Хеведес получил сотрясение мозга

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал, с чем была связана его замена в матче 20-го тура чемпионата России против «Краснодара».

    «Замена была из-за сотрясения мозга, но я уже чувствую себя лучше. Тем не менее, команда приложила усилия для победы! Поздравляю!» – написал футболист в своем инстаграме.

    • Хеведес был заменен в перерыве матча с «Краснодаром».
    • «Локомотив» одержал победу со счетом 1:0 и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ.
    • В текущем сезоне в активе Хеведеса 20 матчей и три гола.

    Источник: инстаграм Бенедикта Хеведеса

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:39
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1667

      ZenitGunner 3 часа назад

      в этой тупой команде и так все дебилы!

      -2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77063
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru