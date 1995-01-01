Ракицкий – о матче со «Спартаком»: «Первое дерби мне понравилось»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями после матча 20-го тура чемпионата России против «Спартака».

Игра завершилась ничьей 1:1, украинец провел на поле все 90 минут.

«Сегодня на первый план выходила борьба. В принципе, игра сегодня была равная, у обеих команд были моменты. Все хотели выиграть, борьба сумасшедшая, особенно в последние минут 20. Мое первое дерби мне понравилось.

Мы не смотрели на турнирную таблицу. Играли чисто на победу и до конца верили, что выиграем. В принципе, 1:1 по турнирной таблице нас устраивает. Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам. Их поддержка была сумасшедшей. Мы бились за них и за город», – сказал Ракицкий.