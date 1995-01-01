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    Ракицкий – о матче со «Спартаком»: «Первое дерби мне понравилось»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями после матча 20-го тура чемпионата России против «Спартака».

    Игра завершилась ничьей 1:1, украинец провел на поле все 90 минут.

    «Сегодня на первый план выходила борьба. В принципе, игра сегодня была равная, у обеих команд были моменты. Все хотели выиграть, борьба сумасшедшая, особенно в последние минут 20. Мое первое дерби мне понравилось.

    Мы не смотрели на турнирную таблицу. Играли чисто на победу и до конца верили, что выиграем. В принципе, 1:1 по турнирной таблице нас устраивает. Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам. Их поддержка была сумасшедшей. Мы бились за них и за город», – сказал Ракицкий.

    • «Зенит» купил Ракицкого в январе у «Шахтера» за 10 миллионов евро.
    • 29-летний футболист сыграл семь матчей в составе питерской команды.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: -109

      SuperPAV9 4 часа назад

      Это не дерби

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3026

      Zubo > SuperPAV9 4 часа назад

      Противостояние Зенита и Спартака давно превратилось в своеобразное дерби , в словаре по определению любое длительное состязание между старыми заядлыми соперниками может называться дерби

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2512

      Агасфер 7 часов назад

      Зачем его приобрели? Что он дал команде?Ладно,подождём ещё немного...пару сезонов?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      ruverzema29rus 8 часов назад

      какое еще ДЕРБИ?! вроде украинец должен знать географию, или хотя бы историю...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      бей-забей > ruverzema29rus 5 часов назад

      Двух столиц.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +62415

      Рубик Докоян 9 часов назад

      На таком бы уровне провели оставшиеся матчи, с таким настроем и самоотдачей и будет долгожданный результат. Но реализацию голевых моментов надо улучшать.

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