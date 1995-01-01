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    У Суареса диагностировано растяжение связок голеностопного сустава

    Форвард «Барселоны» Луис Суарес получил травму в концовке матча 28-го тура Примеры против «Бетиса».

    После игры уругваец прошел медобследование, в ходе которого у него было диагностировано растяжение связок голеностопного сустава.

    Ориентировочные сроки восстановления футболиста – две недели, однако более точная информация на этот счет будет опубликована позднее после прохождения дополнительных медицинских тестов.

    • 32-летний Суарес в текущем сезоне сыграл 39 матчей в составе «Барселоны», забил 21 гол и сделал 11 результативных передач.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +60241

      zigbert 6 часов назад

      Хотелось бы знать результаты обследования. Здоровья.

      1
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      Рейтинг: +1019

      InterMilLano1908 7 часов назад

      Надеюсь что не успеет на ЛЧ. Хотелось бы видеть равную игру, а не игру в одну калитку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5722

      Cules2013 8 часов назад

      К ЛЧ успеет, это главное. Что-то мне подсказывает, что против МЮ он будет сверх полезен.

      1
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      Рейтинг: +151

      CSKA57 9 часов назад

      Скорейшего выздоровления, Луис! В этом матче с забитым голом ты был великолепен!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +444

      SarJr 9 часов назад

      Ну главное что растяжение, а не перелом какой. К матчу с мю должен восстановиться

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7146

      Татарин за ЦСКА 9 часов назад

      Да ничего страшного,в чемпионате точно не уступят.Главное,что бы к ЛЧ восстановился.
      Здоровья,Кусарес

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