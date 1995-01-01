У Суареса диагностировано растяжение связок голеностопного сустава

Хотелось бы знать результаты обследования. Здоровья.
Форвард «Барселоны» Луис Суарес получил травму в концовке матча 28-го тура Примеры против «Бетиса».
После игры уругваец прошел медобследование, в ходе которого у него было диагностировано растяжение связок голеностопного сустава.
Ориентировочные сроки восстановления футболиста – две недели, однако более точная информация на этот счет будет опубликована позднее после прохождения дополнительных медицинских тестов.
- 32-летний Суарес в текущем сезоне сыграл 39 матчей в составе «Барселоны», забил 21 гол и сделал 11 результативных передач.