У Суареса диагностировано растяжение связок голеностопного сустава

Форвард «Барселоны» Луис Суарес получил травму в концовке матча 28-го тура Примеры против «Бетиса».

После игры уругваец прошел медобследование, в ходе которого у него было диагностировано растяжение связок голеностопного сустава.

Ориентировочные сроки восстановления футболиста – две недели, однако более точная информация на этот счет будет опубликована позднее после прохождения дополнительных медицинских тестов.