Вратаря «Наполи» Оспину госпитализировали с травмой головы

Вратарь «Наполи» Давид Оспина получил травму головы во время матча 28-го тура Серии А против «Удинезе».

Колумбиец пострадал в результате столкновения с Игнасио Пуссетто, но решил остаться на поле.

В конце первого тайма Оспина потерял сознание и был экстренно госпитализирован.

В больнице футболисту сделали томографию. Ближайшие два дня он будет находиться под наблюдением врачей.