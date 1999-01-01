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    Вратаря «Наполи» Оспину госпитализировали с травмой головы

    Вратарь «Наполи» Давид Оспина получил травму головы во время матча 28-го тура Серии А против «Удинезе».

    Колумбиец пострадал в результате столкновения с Игнасио Пуссетто, но решил остаться на поле.

    В конце первого тайма Оспина потерял сознание и был экстренно госпитализирован.

    В больнице футболисту сделали томографию. Ближайшие два дня он будет находиться под наблюдением врачей.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5722

      Cules2013 8 часов назад

      Здоровья. Понимаю, погеройствовать хотят многие, но пора бы ужесточить правила чтобы не игроки, а врачи решали, может ли он продолжать игру или нет. А то за последний год-два что-то таких случаев многовато стало.

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