Вратаря «Наполи» Оспину госпитализировали с травмой головы

Здоровья. Понимаю, погеройствовать хотят многие, но пора бы ужесточить правила чтобы не игроки, а врачи решали, может ли он продолжать игру или нет. А то за последний год-два что-то таких случаев многовато стало.
Вратарь «Наполи» Давид Оспина получил травму головы во время матча 28-го тура Серии А против «Удинезе».
Колумбиец пострадал в результате столкновения с Игнасио Пуссетто, но решил остаться на поле.
В конце первого тайма Оспина потерял сознание и был экстренно госпитализирован.
В больнице футболисту сделали томографию. Ближайшие два дня он будет находиться под наблюдением врачей.