Глушаков готов пожать руку Каррере

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча 20-го тура чемпионата России против «Зенита» ответил на вопрос, готов ли он пожать руку бывшему тренеру команды Массимо Каррере.

«Если его увижу, то пожму», – сказал футболист.