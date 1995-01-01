Глушаков готов пожать руку Каррере

Если честно,то давно пора заканчивать всю эту неприглядную историю."Копий" было сломано тыщи,обидных слов произнесено- множество.Плюс ко всему произошёл раздрай в стане наших болельщиков.Одни за Массимо,другие за Глушака.И при всём этом и один и другой за переживают Спартак!Поэтому примирение всё же есть лучший выход из данной ситуации.Главное чтобы всё это было честным и взаимным.
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча 20-го тура чемпионата России против «Зенита» ответил на вопрос, готов ли он пожать руку бывшему тренеру команды Массимо Каррере.
«Если его увижу, то пожму», – сказал футболист.
- Глушаков забил единственный гол «Спартака» в матче с «Зенитом».
- Каррера присутствовали на игре.
- У хавбека и тренера был конфликт в начале этого сезона – Каррера отправлял Глушакова в дубль, после увольнения итальянца игрока вернули в основу.