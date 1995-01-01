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    Глушаков готов пожать руку Каррере

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча 20-го тура чемпионата России против «Зенита» ответил на вопрос, готов ли он пожать руку бывшему тренеру команды Массимо Каррере.

    «Если его увижу, то пожму», – сказал футболист.

    • Глушаков забил единственный гол «Спартака» в матче с «Зенитом».
    • Каррера присутствовали на игре.
    • У хавбека и тренера был конфликт в начале этого сезона – Каррера отправлял Глушакова в дубль, после увольнения итальянца игрока вернули в основу.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии30
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      Рейтинг: +3906

      Krossmen73 1 час назад

      Если честно,то давно пора заканчивать всю эту неприглядную историю."Копий" было сломано тыщи,обидных слов произнесено- множество.Плюс ко всему произошёл раздрай в стане наших болельщиков.Одни за Массимо,другие за Глушака.И при всём этом и один и другой за переживают Спартак!Поэтому примирение всё же есть лучший выход из данной ситуации.Главное чтобы всё это было честным и взаимным.

      0
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      Рейтинг: +2528

      momwig_ 4 часа назад

      Согласие - продукт при непротивлении сторон ©
      Так что твоего желания, Денис, маловато.

      1
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      Рейтинг: +2416

      Дядя Серёжа 5 часов назад

      Я бы Семенович руку пожал......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13338

      VVM1964 6 часов назад

      Готов ли Каррера - ???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5452

      FanatSerj 6 часов назад

      Так а почему бы ему и не пожать, Каррера на трибуне, он на поле - паспортисты побеждают.

      1
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      Рейтинг: +60241

      zigbert 6 часов назад

      А что говорить ,мог бы и на трибуну подняться.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3889

      piligrim1986 7 часов назад

      готов ли к этому Каррера? и нужно ли ему оно?

      3
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      Рейтинг: +403

      Genz 7 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Питарок Каррера убрал глушакова из-за личной неприязни, поставил собственные интересы выше команды ,из-за этого Спартак недосчитался очков ,на обиженных воду возят, странно что карьеру пустили на стадион, это гнилье должно оставаться в своей Италии

      -6
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      Рейтинг: +2537

      александр п > Genz 6 часов назад

      Всё проще .В апреле прошлого года у Спартака пропала игра,,а с ней и результаты ,Каррера не зная ,что делать,начал искать козлов отпущения.Как говорится ничего личного.

      2
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      Рейтинг: +18506

      gol_kak_sokol 7 часов назад

      Ты лучше его дочурке намекни, что ты после развода свободен.

      2
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      Рейтинг: +13338

      VVM1964 > gol_kak_sokol 6 часов назад

      Как баба на базаре (((((

      0
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      Рейтинг: +444

      SarJr 9 часов назад

      Ну понятно. Он своего добился, че теперь враждовать

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