Вальверде: «Нам повезло жить в эпоху Месси»

Вальверде прав.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил игру аргентинского форварда Лионеля Месси в матче 28-го тура Примеры против «Бетиса».
31-летний футболист оформил хет-трик, после чего болельщики андалусийской команды удостоили его оваций.
«Нам всем повезло жить в эпоху Месси. Сегодня мы увидели, как болельщики реагируют на его игру. Несмотря на то, что Месси их огорчил, они наслаждаются его игрой», – сказал Вальверде.
- «Барселона» разгромила «Бетис» со счетом 4:1 и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Примеры.
- Месси в текущем сезоне забил 39 голов и сделал 20 результативных передач в 37 матчах.