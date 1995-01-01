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    Вальверде: «Нам повезло жить в эпоху Месси»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил игру аргентинского форварда Лионеля Месси в матче 28-го тура Примеры против «Бетиса».

    31-летний футболист оформил хет-трик, после чего болельщики андалусийской команды удостоили его оваций.

    «Нам всем повезло жить в эпоху Месси. Сегодня мы увидели, как болельщики реагируют на его игру. Несмотря на то, что Месси их огорчил, они наслаждаются его игрой», – сказал Вальверде.

    • «Барселона» разгромила «Бетис» со счетом 4:1 и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Примеры.
    • Месси в текущем сезоне забил 39 голов и сделал 20 результативных передач в 37 матчах.

    Источник: Football Espana

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +60241

      zigbert 4 часа назад

      Вальверде прав.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +304

      Nayturs 7 часов назад

      В этом сезоне их гонка с криштиану просто доставляет удовольствие, посмотрим на финиш

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1727

      Ruryu 8 часов назад

      Как? Кааак? Как,31летний футболист,за 2/3 сезона,наберёт 57 очков(гол +пас),играет на 3 фронта,а наши,великие футболеры,и половины не могут...

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