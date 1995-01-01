Вальверде: «Нам повезло жить в эпоху Месси»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил игру аргентинского форварда Лионеля Месси в матче 28-го тура Примеры против «Бетиса».

31-летний футболист оформил хет-трик, после чего болельщики андалусийской команды удостоили его оваций.

«Нам всем повезло жить в эпоху Месси. Сегодня мы увидели, как болельщики реагируют на его игру. Несмотря на то, что Месси их огорчил, они наслаждаются его игрой», – сказал Вальверде.