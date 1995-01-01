Сарри: «Против «Эвертона» мы провели лучший первый тайм в сезоне. Но потом перестали играть»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 31-о утра АПЛ порте «Эвертона» (0:2).

«Я не знаю, и игроки не знают, что произошло во втором тайме. Я не могу это объяснить. ы отыграли лучший первый тайм в сезоне, могли забить, но потом перестали играть. Это очень странно. Мы перестали обороняться и контратаковать.

Проблема была в настрое. Расстановка и тактика не так важны. Дело не в мотивации – ведь мы хорошо начали. Теперь нам нужно сыграть в восьми матчах, и мы должны бороться», – сказал Сарри.

«Челси» занимает шестое место в таблице.