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    Сарри: «Против «Эвертона» мы провели лучший первый тайм в сезоне. Но потом перестали играть»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 31-о утра АПЛ порте «Эвертона» (0:2).

    «Я не знаю, и игроки не знают, что произошло во втором тайме. Я не могу это объяснить. ы отыграли лучший первый тайм в сезоне, могли забить, но потом перестали играть. Это очень странно. Мы перестали обороняться и контратаковать.

    Проблема была в настрое. Расстановка и тактика не так важны. Дело не в мотивации – ведь мы хорошо начали. Теперь нам нужно сыграть в восьми матчах, и мы должны бороться», – сказал Сарри.

    «Челси» занимает шестое место в таблице.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 01:53
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +60241

      zigbert 6 часов назад

      За восемь игр можно набрать 24 очка. Маурицио ,настрой команду на этот результат.

      2
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      Рейтинг: +120

      Sarco 9 часов назад

      Лучший первый тайм , это - когда команда забивает 5 голов за тайм , а вчера команда просто пыталась что то сделать в атаке , и реально атаковала ,особенно в первые 10 минут ( это редкость под руководством Сарри ) А еще , он снова выпустил Алонсо , и тот снова пирвез голы , что должно произойти , чтобы он увидел , то что Алонсо якорь ? Тот каждый матч в собственые забивать должен что ли ?

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    • ...
      Рейтинг: +62415

      Рубик Докоян 9 часов назад

      Такое впечатление, что Сарри уже не знает, что сказать в оправдание и в объяснение игры и результата команды. Разброд и шатание в головах до игры, во время игры и после неё...

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