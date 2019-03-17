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    Сарри: «Мы перестали играть во втором тайме с «Эвертоном». Сложно объяснить это»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 31-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:2).

    «В первом тайме мы играли очень, очень хорошо. Мы могли забить в пяти или шести разных моментах. Потом мы перестали играть. Мы не оборонялись. Это невероятно.

    После первого тайма все было очень хорошо. Уровень мотивации был очень высоким, и потом мы внезапно остановились. Очень сложно объяснить это.

    Сегодняшний матч был важен для нас. Теперь у нас меньше возможностей. Мы должны бороться и защищать наши возможности», – сказал Сарри.

    «Челси» с 57 очками занимает шестое место в таблице.

    Источник: BBC

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    17.03.2019 23:18
    Комментарии5
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      Рейтинг: +60241

      zigbert 7 часов назад

      Теперь конечно возможностей будет меньше.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +324

      Санёк 17 11 часов назад

      Когда играли?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1031

      ivan-football-fan 18 часов назад

      Бедный Маурицио...Ничего-то ты на знаешь....

      1
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      Рейтинг: +1306

      Ubuntu 19 часов назад

      Слили Конте и стало только хуже

      0
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      ...
      Рейтинг: +33

      Shotlandets86 > Ubuntu 19 часов назад

      Лучше уж такой футбол наблюдать, чем автобус от Конте.

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