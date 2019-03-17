Сарри: «Мы перестали играть во втором тайме с «Эвертоном». Сложно объяснить это»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 31-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:2).

«В первом тайме мы играли очень, очень хорошо. Мы могли забить в пяти или шести разных моментах. Потом мы перестали играть. Мы не оборонялись. Это невероятно.

После первого тайма все было очень хорошо. Уровень мотивации был очень высоким, и потом мы внезапно остановились. Очень сложно объяснить это.

Сегодняшний матч был важен для нас. Теперь у нас меньше возможностей. Мы должны бороться и защищать наши возможности», – сказал Сарри.

«Челси» с 57 очками занимает шестое место в таблице.