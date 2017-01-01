100% офсайд.
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).
О результате матча
Нам нужно двигаться в своем направлении, потом посмотрим на результаты.
О болельщиках
Если у болельщиков есть ко мне претензии, я готов ответить. Всегда готов встретиться с фанатами и урегулировать вопросы.
О баннере фанатов «Джикия — наш капитан»
Я не видел его. Карреру тоже не видел.
О праздновании гола
Я показал на свою фамилию на футболке. Это моя фамилия, и я ее в обиду не дам.
Матч «Спартака» и «Зенита» – огонь
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— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 17 марта 2019 г.