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    Глушаков – о праздновании гола: «Я показал на фамилию. Это моя фамилия, я ее в обиду не дам»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

    О результате матча

    Нам нужно двигаться в своем направлении, потом посмотрим на результаты.

    О болельщиках

    Если у болельщиков есть ко мне претензии, я готов ответить. Всегда готов встретиться с фанатами и урегулировать вопросы.

    О баннере фанатов «Джикия — наш капитан»

    Я не видел его. Карреру тоже не видел.

    О праздновании гола

    Я показал на свою фамилию на футболке. Это моя фамилия, и я ее в обиду не дам.

    Матч «Спартака» и «Зенита» – огонь

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:47
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3982

      prezent2017 14 минут назад

      100% офсайд.

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      Рейтинг: +2105

      мы_не_рабы 21 минуту назад

      Денис так долго хочет встретиться с болельщиками, что они уже успели забыть об этой встрече! А по поводу фамилии, так и не надо давать её в обиду. Претензии не к фамилии, а к человеку, который её носит! Может она будет написана на футболке другого клуба?

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      Рейтинг: +3099

      ivany4 23 минуты назад

      Твоя фамилия никому и на... не нужна.
      Ты уже сколько обещаешь встретится с болельщиками, а воз и ныне там.))
      Тебе предъявляют не за эфемерные "наговоры и перевороты", а за конкретное снижение качества игры, и при этом ты считаешь вправе носить повязку капитана. Хотя достаточно одного раза непопадания в основу, что бы отказаться от капитанства.

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      Рейтинг: +4486

      KLIM777 25 минут назад

      Интересно послушать мнение болельщиков Спартака после такой выходки.

      С матом сделать обращение к своим фанатам...второй Широков

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      Рейтинг: +2183

      Yev 39 минут назад

      Денис, ходи везде с паспортом.

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