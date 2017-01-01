Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

О результате матча

Нам нужно двигаться в своем направлении, потом посмотрим на результаты.

О болельщиках

Если у болельщиков есть ко мне претензии, я готов ответить. Всегда готов встретиться с фанатами и урегулировать вопросы.

О баннере фанатов «Джикия — наш капитан»

Я не видел его. Карреру тоже не видел.

О праздновании гола

Я показал на свою фамилию на футболке. Это моя фамилия, и я ее в обиду не дам.

Матч «Спартака» и «Зенита» – огонь