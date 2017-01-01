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    Кононов – об игре «Спартака»: «Не вижу серьезных улучшений. Движение вперед есть, но не то, какое хотелось бы»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

    О матче

    — Результатом недоволен. Вторую игру дома заканчиваем вничью, по ходу выигрываем, но пропускаем. Конечно, недоволен. Качество футбола тоже хотелось бы видеть лучше, но это вы будете от меня слышать всегда. Если брать игру с «Зенитом», то атаки были и у них, и у нас. Конечно, хотелось бы меньше допускать моментов у своих ворот, нужно больше и ответственнее работать над этим.

    — В начале декабря вы говорили, что «Спартак» играет на 20 процентов, после турнира в Катаре — на 50. Что скажете сейчас?

    — Я уже говорил. Все зависит от побед и качества футбола. Я не вижу серьезных улучшений. Движение вперед есть, но не то, какое хотелось бы. Есть определенные причины. Построение команды требует баланса в отборе и атаке. Мы играем агрессивнее, чем в прошлом году. Имею в виду прессинг. Это главное отличие. А в игре в пас нам нужно дорабатывать всем вместе — тренерам и игрокам.

    — Что должно случиться, чтобы вы были довольны игрой «Спартака»?

    — Выигрывать по 5:0.

    — Согласны, что это был лучший матч «Спартака» при вас?

    — Нет. Определенные сдвиги есть, но они незначительны. Радует то, что они есть в принципе. Трудно говорить о больших сдвигах, когда мы не выигрываем, нет результата. Вы меня просто не поймете. Сейчас, можно сказать, что все строиться.

    Об игре Глущенкова и Умярова

    — Прокомментируйте выход Глущенкова и Умярова?

    — Они хорошо проявляют себя на тренировках — это первое. Второе: я не готов делить игры на «Зенит» и все остальные. Каждая игра для нас — финал. Любой игрок может выйти в любой игре. Ребятам по 18-19 лет, им надо давать играть, они выходят в юношеской сборной России. Если есть шанс дать им практику, то почему бы этого не сделать. В целом оценю их выступление положительно. Но важно, чтобы игрок усилил — это критерий успешности выхода на замену.

    О претензиях Селихову

    — Вы высказывали претензии Селихову. Что он делал не так?

    — Есть разные игровые ситуации, где игроки атаки должны открываться под защитников, но если этого не происходит, то им лучше сыграть через вратаря, чтобы сохранить мяч. Мы слишком много играли через левый фланг, поэтому я просил Селихова больше играть через другой фланг.

    — Селихов обыграл Дзюбу. Ваша реакция.

    — Было красиво. Я за зрелищность. Пусть вратарь обыгрывает всю команду и забивает. Я буду только рад. Конечно, это опасно, но если он уверен, то почему бы и нет.

    Матч «Спартака» и «Зенита» – огонь

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3983

      prezent2017 18 минут назад

      Как бегал сброд, что в Еврокубках всем слил, так и бегает.

      1
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      Рейтинг: +500

      JTherry 20 минут назад

      Мельгарехо запорол все, что только можно запороть, замена игроков основы на молодежь, конечно, здорово и романтично, но слишком авантюрно в игре с зенитом, на мой взгляд, красивая игра вратаря иногда приводит к бессмысленным голам (пример, игра Нойера с Ливером), поэтому я - за простоту и надежность... а тренер отвечает за результат который показывает команда, если "все не то", добивайся чтобы было "то самое 5:0"))

      0
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      Рейтинг: +818

      zabvo9406 35 минут назад

      какое улучшение, ты о чем батенька. играют как целки-невидимки,

      1
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      Рейтинг: +3020

      Спартач80 43 минуты назад

      Ты это овно игрой называешь?!...нас возили как щенков,мёртвые бомжи!

      1
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      Рейтинг: +1116

      Бабушка Зильзиля 46 минут назад

      Черника форте для улучшения!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +360

      sergeIKAZ 53 минуты назад

      Спартак почему-то в каждой игре играет только первые 15 минут. Это уже тенденция.

      0
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      Рейтинг: +2502

      Агасфер 1 час назад

      Тогда сдай вахту следующему!

      1
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      Рейтинг: +7077

      Татарин за ЦСКА > Агасфер 1 час назад

      Да хватит уже этих смен тренеров у Спартака.

      2
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      Рейтинг: +7077

      Татарин за ЦСКА 1 час назад

      Не видит он улучшений.
      А кто должен эти улучшения принести команде??Только тренер.А если не видит улучшения,значит не справляется сам Кононов.

      1
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      Рейтинг: +15891

      oyabun 1 час назад

      Таков Спартак. С Зенитом или ЦСКА может очень ярко сыграть, а у Урала выиграть не способен.

      3
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      Рейтинг: +7077

      Татарин за ЦСКА > oyabun 1 час назад

      Особенно с ЦСКА)))

      0
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      Рейтинг: +272

      serhio80 > Татарин за ЦСКА 10 минут назад

      Да вот к ЦСКА то уже наверное норм будет) жаль конечно что бомжей не выиграли

      0
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      Рейтинг: +3099

      ivany4 1 час назад

      Удивляюсь, как многие "болельщики" видят улучшение игры, если ее даже тренер не видит.))
      Обещать, не значит жениться.)))

      2
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      Рейтинг: +272

      serhio80 > ivany4 13 минут назад

      Изменение игры, это видно. То что игра идеальна ни один тренер не скажет

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