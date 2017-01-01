Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

О матче

— Результатом недоволен. Вторую игру дома заканчиваем вничью, по ходу выигрываем, но пропускаем. Конечно, недоволен. Качество футбола тоже хотелось бы видеть лучше, но это вы будете от меня слышать всегда. Если брать игру с «Зенитом», то атаки были и у них, и у нас. Конечно, хотелось бы меньше допускать моментов у своих ворот, нужно больше и ответственнее работать над этим.

— В начале декабря вы говорили, что «Спартак» играет на 20 процентов, после турнира в Катаре — на 50. Что скажете сейчас?

— Я уже говорил. Все зависит от побед и качества футбола. Я не вижу серьезных улучшений. Движение вперед есть, но не то, какое хотелось бы. Есть определенные причины. Построение команды требует баланса в отборе и атаке. Мы играем агрессивнее, чем в прошлом году. Имею в виду прессинг. Это главное отличие. А в игре в пас нам нужно дорабатывать всем вместе — тренерам и игрокам.

— Что должно случиться, чтобы вы были довольны игрой «Спартака»?

— Выигрывать по 5:0.

— Согласны, что это был лучший матч «Спартака» при вас?

— Нет. Определенные сдвиги есть, но они незначительны. Радует то, что они есть в принципе. Трудно говорить о больших сдвигах, когда мы не выигрываем, нет результата. Вы меня просто не поймете. Сейчас, можно сказать, что все строиться.

Об игре Глущенкова и Умярова

— Прокомментируйте выход Глущенкова и Умярова?

— Они хорошо проявляют себя на тренировках — это первое. Второе: я не готов делить игры на «Зенит» и все остальные. Каждая игра для нас — финал. Любой игрок может выйти в любой игре. Ребятам по 18-19 лет, им надо давать играть, они выходят в юношеской сборной России. Если есть шанс дать им практику, то почему бы этого не сделать. В целом оценю их выступление положительно. Но важно, чтобы игрок усилил — это критерий успешности выхода на замену.

О претензиях Селихову

— Вы высказывали претензии Селихову. Что он делал не так?

— Есть разные игровые ситуации, где игроки атаки должны открываться под защитников, но если этого не происходит, то им лучше сыграть через вратаря, чтобы сохранить мяч. Мы слишком много играли через левый фланг, поэтому я просил Селихова больше играть через другой фланг.

— Селихов обыграл Дзюбу. Ваша реакция.

— Было красиво. Я за зрелищность. Пусть вратарь обыгрывает всю команду и забивает. Я буду только рад. Конечно, это опасно, но если он уверен, то почему бы и нет.

Матч «Спартака» и «Зенита» – огонь