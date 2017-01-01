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    Мусаев – о матче с «Локомотивом»: «Никакого пенальти не было. Никогда не видел, чтобы его ставили за такое»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

    Единственный гол забил Антон Миранчук с пенальти на 69-й минуте.

    «Локомотив» выглядел свежее нас. Мы много ошибались в начале атак, дарили моменты, из-за чего и получили гол. Мы играем третий матч за неделю и на такой усталости важно не делать подарков сопернику.

    Пенальти? Конечно никакого пенальти не было. Никогда не видел, чтобы его ставили за такое. В футболе главная проблема в том, что поставили пенальти, которых не было.

    У «Краснодара» накопилась физическая и психологическая усталость. Но проблема еще и в том, что во время перерыва на матчи сборных у нас останется только четыре человека. Игроки основы — лидеры своих сборных. Но думаю, пауза пойдет нам на пользу: передохнем, наберемся сил и постараемся занять как можно более высокое место в чемпионате», – сказал Мусаев.

    • «Краснодар» с 35 очками занимает четвертое место.
    • «Локомотив» с тем же количеством очков идет третьим.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии46
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      Рейтинг: +3982

      prezent2017 18 минут назад

      Первые два тура весны вроде нормально судили, а теперь началось. Видать денюжки в футбол потекли от "неустановленных" лиц.

      0
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      Рейтинг: +818

      zabvo9406 29 минут назад

      Это не пенальти 300%!!! Вилков конкретно в этом эпизоде вывез РЖД, находиться прямо напротив и поставить такой пендель это надо быть долб о е бом

      0
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      Рейтинг: +360

      sergeIKAZ 48 минут назад

      Пенальти может и был, но карточка точно не заслуженна. Арбитр просто сломал игру.

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      Рейтинг: +1505

      Masteralex 52 минуты назад

      хоть и болел за Краснодар, но руки надо за спиной держать когда бьют и вопросов не будет, и не так уж всё просто в это ситуации, мяч ВРОДЕ КАК по еле касательной через бедро попадает в руку, которая находится на траектории мяча и даже видимо движется в сторону этой траектории мяча, при этом даже посмотрев повтор замедленно кажется что мяч попал одновременно в руку и в бедро и больше попал в руку, чем в бедро

      в общем, если бы не было руки на пути мяча, то он бы 100% полетел в ворота, а это пеналь!

      то что увидел арбитр это 200% пеналь и игроки даже не спорили, думаю, что в этой ситуации даже с VAR очень трудно будет определиться, можно конечно и не назначить если усмотреть четкое попадание в бедро и отлёт в сторону от ворот

      0
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      Рейтинг: +406

      Genz 1 час назад

      При повторе в замедленной съемке мяч от корпуса отскочил в руку. При таком движении мяча пенальти нет. Но Вилков мог это увидеть, если был бы видео повтор

      0
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      Рейтинг: -130

      Вальдемар IV 1 час назад

      ну сэ уже признал что левый пендаль, только не вернут очка

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      Рейтинг: +440

      Sky Spartak 1 час назад

      Мяч шёл в створ ворот...поэтому пенка была... но вот ПРИЧЁМ здесь ЖЁЛТАЯ карточка..вот это точно дурдом...так как Каборе не играл рукой умышленно..просто поражаюсь...

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      Рейтинг: +1520

      fortune-bva > Sky Spartak 1 час назад

      дело в том, что если ставят пенальти, то по правилам, обязан дать карточку

      0
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      Рейтинг: +818

      zabvo9406 > fortune-bva 32 минуты назад

      Ты сам то понял что сказал, знаток

      0
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      Рейтинг: +3154

      Lester84 1 час назад

      Нытик! Самим забивать надо было

      7
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      Рейтинг: +64

      Aleksandeer 1 час назад

      Пенальти назначен ошибочно!
      Мяч сначала в бедро попал, потом в руку находящуюся в естественном положении.

      5
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      Рейтинг: +12163

      portero > Aleksandeer 1 час назад

      теперь всё поздно , никто очко не вернет, хотя бы Каборе дискву сняли

      8
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      Рейтинг: +15891

      oyabun 1 час назад

      Каборе был в нескольких метрах от бьющего и просто физически не успевал убрать руку. Никакого умышленного движения рукой не было. Стыдно судейскому корпусу должно быть так откровенно топить команду из провинции, посмевшую замахнуться на исконные места команд двух столиц.

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