Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

Единственный гол забил Антон Миранчук с пенальти на 69-й минуте.

«Локомотив» выглядел свежее нас. Мы много ошибались в начале атак, дарили моменты, из-за чего и получили гол. Мы играем третий матч за неделю и на такой усталости важно не делать подарков сопернику.

Пенальти? Конечно никакого пенальти не было. Никогда не видел, чтобы его ставили за такое. В футболе главная проблема в том, что поставили пенальти, которых не было.

У «Краснодара» накопилась физическая и психологическая усталость. Но проблема еще и в том, что во время перерыва на матчи сборных у нас останется только четыре человека. Игроки основы — лидеры своих сборных. Но думаю, пауза пойдет нам на пользу: передохнем, наберемся сил и постараемся занять как можно более высокое место в чемпионате», – сказал Мусаев.