Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

— Рановато нас списали со счетов в борьбе за верхние места в таблице. Мы напомнили о себе хорошей игрой. На мой взгляд, в этом сезоне это одна из лучших наших игр. На поле был грамотный баланс атакующих и оборонительных действий. Игроки хорошо возвращались в оборону, хорошо прессинговали на чужой половине поля. Мы имели много моментов, но забили только один. Выиграли закономерно.

— Смолов нанес всего один удар по воротам соперника. Как оцените его игру?

— Федор сыграл полезно, но бить нужно больше, он об этом знает. У него хорошие удары, соперники, конечно, в курсе и стараются блокировать их.

— Какой результат в матче «Спартак» — «Зенит» наиболее выгоден «Локомотиву»?

— А какая разница, что я сейчас скажу, я же не могу повлиять на этот результат. Сейчас сядем и посмотрим этот футбол. Наверняка, будет хороший матч.

— Помог ли победить тот факт, что «Краснодар» из-за календаря был более уставшим?

— В прошлом году у нас он был еще сложнее — четыре игры за десять дней. Это нормально. Будь у «Краснодара» более щадящий график, он бы прошел в Лиге Европы очень и очень далеко.

— Хеведес не вышел на второй тайм. Расскажите о его состоянии?

— У него легкое сотрясение.