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    Семин – после победы над «Краснодаром»: «Нас рано списали со счетов»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

    — Рановато нас списали со счетов в борьбе за верхние места в таблице. Мы напомнили о себе хорошей игрой. На мой взгляд, в этом сезоне это одна из лучших наших игр. На поле был грамотный баланс атакующих и оборонительных действий. Игроки хорошо возвращались в оборону, хорошо прессинговали на чужой половине поля. Мы имели много моментов, но забили только один. Выиграли закономерно.

    — Смолов нанес всего один удар по воротам соперника. Как оцените его игру?

    — Федор сыграл полезно, но бить нужно больше, он об этом знает. У него хорошие удары, соперники, конечно, в курсе и стараются блокировать их.

    — Какой результат в матче «Спартак» — «Зенит» наиболее выгоден «Локомотиву»?

    — А какая разница, что я сейчас скажу, я же не могу повлиять на этот результат. Сейчас сядем и посмотрим этот футбол. Наверняка, будет хороший матч.

    — Помог ли победить тот факт, что «Краснодар» из-за календаря был более уставшим?

    — В прошлом году у нас он был еще сложнее — четыре игры за десять дней. Это нормально. Будь у «Краснодара» более щадящий график, он бы прошел в Лиге Европы очень и очень далеко.

    — Хеведес не вышел на второй тайм. Расскажите о его состоянии?

    — У него легкое сотрясение.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:42
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3982

      prezent2017 12 минут назад

      Семин: «Нас рано списали со счетов, бабло еще водится!»

      0
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    • ...
      Рейтинг: +781

      Axe111 1 час назад

      Поржал

      0
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      Рейтинг: +840

      Рубинище 1 час назад

      Палыч будет до последнего сидеть, и ставить непонятно чего)пока не выгонят. Игры то нет, а в др. клуб(тем более с амбициями Локо) его больше не возьмут.. Время его ушло и паровоз стоит на месте,а там хоть какие импортные вагоны цепляй.

      2
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      Рейтинг: -110

      SuperPAV9 > Рубинище 1 час назад

      Полностью согласен

      1
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      Рейтинг: +3982

      prezent2017 2 часа назад

      Купил судью Шпалыч, признайся.

      -1
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      Рейтинг: -130

      Вальдемар IV 2 часа назад

      кабуру не удалили может и списали

      -1
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      Рейтинг: +334

      Niko 2 часа назад

      Да ваш админ ресурс рано списали со счетов. Надо быть внимательнее

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      Рейтинг: +4486

      KLIM777 3 часа назад

      с такими атакующими действиями в кубке интертото играть, доходят до штрафной и начинают менжеваться

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