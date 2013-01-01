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    Озил отправил бутсы и футболки мальчику из Кении

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил отправил бутсы и игровые футболки с автографом 12-летнему кенийцу Лоуренсу Масире, сообщает BBC.

    Ранее кенийский журналист Эрик Нжиру опубликовал в твиттере фотографию Масире в футболке «Арсенала», на которой мальчик фломастером написал фамилию и номер футболиста. Нжиру адресовал твит экс-игроку сборной Германии.

    «Он написал мне, что был рад увидеть снимок и спросил, как он может помочь Лоуренсу. Я был шокирован фактом, что мне в личные сообщения написал сам Озил», – сказал Нжиру.

    Источник: Твиттер BBC

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии6
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      Рейтинг: +786

      FRZZ 1 час назад

      Özil молодец!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1131

      x-x-x-x-x 5 часов назад

      там не футболка и несколько. пишите правильно заглавие хотя бы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +99

      Киркинитидец 6 часов назад

      а бублик где! зажал?

      0
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      Рейтинг: +2502

      Агасфер 8 часов назад

      Г.Иванов :Оливковый одарил чёрного!

      0
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      Рейтинг: +144

      SuperNils 8 часов назад

      Всего лишь бутсы? Да если Озил купит каждому кенийцу по квартире, то он даже не заметит, что у него денег стало меньше. Меня всегда удивляло, как нас заставляют восхищаться подачками миллионеров. Они дарят футболки и мячики с подписями, но я редко вижу, чтобы они переводили деньги на операции больным детям.

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      Рейтинг: +2502

      Агасфер > SuperNils 8 часов назад

      Так это же такая отмаза,либерально-демократическая! Как улыбка "надетая на лицо "правильного воспитания гражданина"! Как покаяние норвежского спортсмена по поводу легально принимаемого им десятилетиями допинга," в терапевтических целях"! Как убийство и расчленение жирафа в зоопарке,перед лицом детей-зрителей,потому как он-жертва инцеста верблюжачьего.

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