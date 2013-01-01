Озил отправил бутсы и футболки мальчику из Кении

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил отправил бутсы и игровые футболки с автографом 12-летнему кенийцу Лоуренсу Масире, сообщает BBC.

Ранее кенийский журналист Эрик Нжиру опубликовал в твиттере фотографию Масире в футболке «Арсенала», на которой мальчик фломастером написал фамилию и номер футболиста. Нжиру адресовал твит экс-игроку сборной Германии.

«Он написал мне, что был рад увидеть снимок и спросил, как он может помочь Лоуренсу. Я был шокирован фактом, что мне в личные сообщения написал сам Озил», – сказал Нжиру.

twit text — Mesut Özil (@MesutOzil1088) 11 марта 2019 г.