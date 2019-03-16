Вратаря сборной Новой Зеландии по футзалу застрелили в мечети

Пресс-служба сборной Новой Зеландии по футболу сообщила о смерти Атты Эллайана, голкипера национальной команды по футзалу.

15-го марта двое мужчин напали с оружием на две мечети в городе Крайстчерч, передает CNN. 33-летний Эллайан и как минимум еще 49 человек пострадали от пулевых ранений. Сообщалось, что 34 из них госпитализированы, 12 находятся в критическом состоянии.

В нападении сознался 28-летний инструктор по фитнесу Брендон Таррант.

Голкипер кувейтского происхождения выступал за клуб «Мэйнланд». У него остались жена и дочь.

Футбольный союз Новой Зеландии выразил соболезнования семье и близким Эллайана.