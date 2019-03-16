«Флорентино, убирайся». На матче с «Сельтой» фанаты «Реала» растянули баннеры против Переса

Это фанаты Моуриньо с намёком ;-)
Болельщики «Реала» выразили недовольство президентом клуба Флорентино Пересом во время домашнего матча 28-го тура Примеры с «Сельтой» (2:0).
Фанаты растянули на трибунах два баннера с надписями «Флорентино, убирайся» и «Флорентино, виновен».
Сотрудники «Сантьяго Бернабеу» заставили болельщиков убрать баннеры и выдворили их со стадиона.
- Перес являлся президентом «Реала» с 2000-го по 2006 год и с 2009-го по настоящее время.
- Во время правления 72-летнего руководителя мадридцы стали четырехкратными чемпионами Испании, дважды выиграли Кубок страны, пять раз победил в Лиге чемпионов, четырежды выиграл Суперкубок УЕФА и столько же – клубный чемпионат мира.