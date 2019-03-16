Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    «Флорентино, убирайся». На матче с «Сельтой» фанаты «Реала» растянули баннеры против Переса

    Болельщики «Реала» выразили недовольство президентом клуба Флорентино Пересом во время домашнего матча 28-го тура Примеры с «Сельтой» (2:0).

    Фанаты растянули на трибунах два баннера с надписями «Флорентино, убирайся» и «Флорентино, виновен».

    Сотрудники «Сантьяго Бернабеу» заставили болельщиков убрать баннеры и выдворили их со стадиона.

    • Перес являлся президентом «Реала» с 2000-го по 2006 год и с 2009-го по настоящее время.
    • Во время правления 72-летнего руководителя мадридцы стали четырехкратными чемпионами Испании, дважды выиграли Кубок страны, пять раз победил в Лиге чемпионов, четырежды выиграл Суперкубок УЕФА и столько же – клубный чемпионат мира.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:59
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +272

      _MATRIX_ 1 минуту назад

      Это фанаты Моуриньо с намёком ;-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Гамбулат 9 часов назад

      если бы не перес все эти победы в лч не были .. он строит команду , покупает лучших игроков , скоро будет новый галактикос ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      moskowcity-petrv 12 часов назад

      Благодарность за хет-трик в лиге чемпионов)!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +142

      Алексей новый > moskowcity-petrv 10 часов назад

      ПЕРЕС сделал хет-трик? Это впервые в истории когда президент клуба сделал хет-трик в матче Лиги чемпионов!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +383

      moskowcity-petrv > Алексей новый 6 часов назад

      Тебе не понятно в каком смысле)?ты дибил,или прикидываешься?)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77059
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru