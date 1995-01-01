Победа над «Сельтой» – 200-я для Модрича в составе «Реала»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич вышел в стартовом составе мадридцев на матч 28-го тура Примеры с «Сельтой».

«Реал» одержал победу (2:0). Она стала для хорвата 200-й в составе столичной команды (132 – в Ла Лиге, 45 – в Лиге чемпионов, 12 – в Кубке Испании, 6 – в клубном чемпионате мира, 3 – в Суперкубке УЕФА, 2 – в Суперкубке Испании).