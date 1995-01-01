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    Победа над «Сельтой» – 200-я для Модрича в составе «Реала»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич вышел в стартовом составе мадридцев на матч 28-го тура Примеры с «Сельтой».

    «Реал» одержал победу (2:0). Она стала для хорвата 200-й в составе столичной команды (132 – в Ла Лиге, 45 – в Лиге чемпионов, 12 – в Кубке Испании, 6 – в клубном чемпионате мира, 3 – в Суперкубке УЕФА, 2 – в Суперкубке Испании).

    • В общей сумме 33-летний футболист провел за «Реал» 296 встреч (48 ничьих и 48 поражений).
    • Модрич выступает за мадридцев с 2012 года.
    • В составе клуба хавбек забил 17 голов и сделал 45 результативных передач.

    Источник: Твиттер журналиста Педро Мартина

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