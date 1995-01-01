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    Аленичев – об игре Кутьина: «Какое может быть мастерство, когда с одного метра не попадаешь в пустые ворота»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:2).

    «Что касается игры, то результат обидный для нас. Так игра сложилась, что мы могли и повести в счете, но Огуде попал в перекладину.

    Учитывая то, как складывалась игра во втором тайме, то могли и сравнять счет — Кутьин, который, на мой взгляд, провел здесь лучшие годы, простил «Арсенал», не знаю, правда, почему так отнесся к бывшей команде. Но тем не менее, считаю, что гол мы обязаны были забить.

    Появление Кутьина в основном составе связано с его дополнительной мотивацией на «Арсенал». У нас, как вы знаете, линия атаки в прошлой игре была беззубой. Поэтому я пошел на кардинальные меры — четыре изменения в стартовом составе по сравнению с Самарой.

    И конечно, учитывая тот факт, что Саша играл, провел лучшие годы в тульском составе, я решил его поставить в стартовом составе. Но, к сожалению, как я уже говорил выше — мог спасти этот матч. Мастерство… хотя какое может быть мастерство, когда с метра не попадаешь в пустые ворота», – сказал Аленичев.

    • Кутьин выступал за «Арсенал» с 2012 по 2015 годы.
    • В текущем сезоне РПЛ он провел девять матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +60134

      zigbert 11 часов назад

      Все беды валить на Кутьина ,тоже нельзя.

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      Рейтинг: +3981

      prezent2017 13 часов назад

      Тренировать надо команду, чтобы с 1 метра хотя бы попадали, а не Сибирскую корону лакать по пабам и по бабам!

      0
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      Рейтинг: +360

      sergeIKAZ 15 часов назад

      Странно как-то слышать. Аленичев всегда был дипломатом и всегда был горой за свою команду. Тут по-моему, обоюдная неприязнь.

      1
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      Рейтинг: +2290

      пряник929 > sergeIKAZ 5 часов назад

      Надоело ему в Сибири...

      0
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      Рейтинг: +585

      нейтральныйкакникто 15 часов назад

      Игроки виноваты- а кто их тренирует и кто определяет состав на игру? Во время матча показали Титова-такой вид , будто то ли пьяный, то ли обкуренный, а может просто уставший от бессоных ночей......

      0
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      Рейтинг: +67

      229728905 16 часов назад

      Посмотрел обзор. Нап сыграл как защитник))) Сливают тренера

      0
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      Рейтинг: +133

      Medved2468 18 часов назад

      Когда начинают винить в бедах команды отдельных игроков, да ещё и попутно оскорблять их - всё, это уже агония!

      3
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      Рейтинг: +2240

      serppion 21 час назад

      Что же ты заявляешь такого мастера, когда он с метра не попадает в пустые ворота?

      4
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      Рейтинг: +1668

      minaev23 22 часа назад

      Обосрал на всю страну. Мог бы поадекватней высказаться.

      3
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      Рейтинг: +2290

      пряник929 > minaev23 5 часов назад

      Обосрал всю команду и не признал своей вины...

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