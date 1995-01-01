Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:2).

«Что касается игры, то результат обидный для нас. Так игра сложилась, что мы могли и повести в счете, но Огуде попал в перекладину.

Учитывая то, как складывалась игра во втором тайме, то могли и сравнять счет — Кутьин, который, на мой взгляд, провел здесь лучшие годы, простил «Арсенал», не знаю, правда, почему так отнесся к бывшей команде. Но тем не менее, считаю, что гол мы обязаны были забить.

Появление Кутьина в основном составе связано с его дополнительной мотивацией на «Арсенал». У нас, как вы знаете, линия атаки в прошлой игре была беззубой. Поэтому я пошел на кардинальные меры — четыре изменения в стартовом составе по сравнению с Самарой.

И конечно, учитывая тот факт, что Саша играл, провел лучшие годы в тульском составе, я решил его поставить в стартовом составе. Но, к сожалению, как я уже говорил выше — мог спасти этот матч. Мастерство… хотя какое может быть мастерство, когда с метра не попадаешь в пустые ворота», – сказал Аленичев.