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    Аленичев – о последнем месте в таблице: «Положение еще не безнадежное. Будем верить в чудеса»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение в матче 20-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:2).

    «В первом тайме у «Арсенала» было некоторое преимущество, но первый голевой момент был у нас, попав в перекладину. Затем пропустили тот сумасшедший гол. В перерыве попытался настроить игроков. Во втором тайме у нас был стопроцентный момент, а в концовке стали появляться свободные зоны. На один гол мы наиграли.

    Наше положение еще не безнадежное, десять туров впереди. В футболе может произойти что угодно. Будем верить в чудеса», – сказал Аленичев.

    • «Енисей» занимает последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ с 11 очками.
    • У «Анжи», который идет строчкой выше, 16 очков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +786

      FRZZ 4 секунды назад

      Увы, не бывают чудес...

      0
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      Рейтинг: +129

      CSKA57 1 час назад

      Если только верить в чудеса, то толку не будет! И вообще, о каких чудесах можно говорить?

      1
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      Рейтинг: +18

      Шелкопёр 1 час назад

      Ага. И бухать.

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    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 1 час назад

      Конечно еще не все потеряно. Но нужны победы.

      1
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      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 1 час назад

      К сибирским шаманам осталось обратиться, если нет веры в команду и в свои игровые возможности.

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