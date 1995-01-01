Увы, не бывают чудес...
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение в матче 20-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:2).
«В первом тайме у «Арсенала» было некоторое преимущество, но первый голевой момент был у нас, попав в перекладину. Затем пропустили тот сумасшедший гол. В перерыве попытался настроить игроков. Во втором тайме у нас был стопроцентный момент, а в концовке стали появляться свободные зоны. На один гол мы наиграли.
Наше положение еще не безнадежное, десять туров впереди. В футболе может произойти что угодно. Будем верить в чудеса», – сказал Аленичев.
- «Енисей» занимает последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ с 11 очками.
- У «Анжи», который идет строчкой выше, 16 очков.