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    Ригони – после вылета из Лиги Европы: «Нужно сконцентрироваться на чемпионате»

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал вылет команды из розыгрыша Лиги Европы и поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Спартака».

    — С какими чувствами смотрели игру с «Вильярреалом»?

    — Было сложно сидеть на трибуне, зная, что не можешь помочь команде в тот момент. Видел, что партнеры выкладывались полностью и пытались победить. Обидно, что мы проиграли. Нужно сконцентрироваться на чемпионате страны и продолжить борьбу за лидерство.

    — Что значит матч со «Спартаком» лично для вас?

    — Знаем, что как для «Зенита», так и для «Спартака», — это принципиально важный матч. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы победить, мы мотивированы на сто процентов. Постараемся увезти в Петербург три очка.

    — У вас уже есть первый гол в чемпионате. Забить «Спартаку» — это особая цель?

    — Очень хотелось бы отличиться в такой важной игре и продолжить голевую серию.

    • «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ.
    • «Спартак» идет четвертым.
    • Матч пройдет завтра, 17 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 19:13
    Комментарии7
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      Рейтинг: +34

      Александр Алмазов 2 часа назад

      Что за бред! Концентрироваться на РПЛ, команде в которую Газпром, вбухивает миллиард, за миллиардом общих денег. Да с такими ресурсами, выиграть РПЛ, нужно в первом круге, а не вылетать от испанского аутсайдера с позором. ФК "Зенит", как Правительство РФ,тратит миллиарды на свое содержание, а пользы от этого нет.

      1
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      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 3 часа назад

      Неплохо будет и ничью увезти, но главное игру, наконец-то начать демонстрировать, а то французский "валидол" уже заканчивается -- отечественный не пью...

      2
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      Рейтинг: +1250

      giluxa1963 4 часа назад

      порвете краснопузых вы чемпионы

      0
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      Рейтинг: +2451

      Агасфер 4 часа назад

      Завтра вас ещё "Спартак" "сконцентрирует-утилизирует,и тогда жизнь наладится!

      0
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      Рейтинг: +9420

      sssrspartak 4 часа назад

      если завтра сольем зеньке,то цска -чемпион по праву!все у них по делу,что в хоккею,что здесь!

      6
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      Рейтинг: +1250

      giluxa1963 > sssrspartak 4 часа назад

      а что есть какие то сомнения что вы днище

      0
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      Рейтинг: +9420

      sssrspartak > giluxa1963 3 часа назад

      зачем оскорбляешь?я ж еще повторю:иди на соккер!там литейный и конебомжарная компания ждет таких как ты!!здесь нет кп,а жаль!там и кп и комменты просто жуть!!такие как ты все там!!

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