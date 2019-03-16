Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал вылет команды из розыгрыша Лиги Европы и поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Спартака».

— С какими чувствами смотрели игру с «Вильярреалом»?

— Было сложно сидеть на трибуне, зная, что не можешь помочь команде в тот момент. Видел, что партнеры выкладывались полностью и пытались победить. Обидно, что мы проиграли. Нужно сконцентрироваться на чемпионате страны и продолжить борьбу за лидерство.

— Что значит матч со «Спартаком» лично для вас?

— Знаем, что как для «Зенита», так и для «Спартака», — это принципиально важный матч. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы победить, мы мотивированы на сто процентов. Постараемся увезти в Петербург три очка.

— У вас уже есть первый гол в чемпионате. Забить «Спартаку» — это особая цель?

— Очень хотелось бы отличиться в такой важной игре и продолжить голевую серию.