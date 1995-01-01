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    Кейн – о противостоянии с «Манчестер Сити» в ЛЧ: «Это будет серьезное испытание для нас»

    Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился мыслями о противостоянии с «Манчестер Сити» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Это будут два отличных матча. «Манчестер Сити» на данный момент является одной из лучших европейских команд. Это будет серьезное испытание для нас. В четвертьфинале Лиги чемпионов нет легких соперников, поэтому мы будем готовы к этому противостоянию. У нас есть шанс выйти в полуфинал, мы сделаем всe для этого», – сказал Кейн.

    • Первый матч команды проведут 9 апреля в Лондоне, а ответный – 17 апреля в Манчестере.
    • В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает первое место, а «Тоттенхэм» – третье.

    Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»

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