Кейн – о противостоянии с «Манчестер Сити» в ЛЧ: «Это будет серьезное испытание для нас»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился мыслями о противостоянии с «Манчестер Сити» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это будут два отличных матча. «Манчестер Сити» на данный момент является одной из лучших европейских команд. Это будет серьезное испытание для нас. В четвертьфинале Лиги чемпионов нет легких соперников, поэтому мы будем готовы к этому противостоянию. У нас есть шанс выйти в полуфинал, мы сделаем всe для этого», – сказал Кейн.