Goal: «Бавария» интересуется Облаком

Облака? Да зачем он нужен, у баварии принцип в воротах должен быть немец! И я придерживаюсь этого, ищите немца!
«Бавария» рассматривает вариант с покупкой вратаря «Атлетико» Яна Облака, сообщает Goal.com.
По информации ресурса, мюнхенский клуб видит в словенском голкипере долгосрочную замену для Мануэля Нойера, который после тяжелой травмы, полученной осенью 2017 года, демонстрирует не самую убедительную игру.
Сумма отступных в контракте Облака составляет 100 миллионов евро. Его соглашение с «Атлетико» рассчитано до июня 2021 года.
- 32-летний Нойер в текущем сезоне сыграл 34 матча в составе «Баварии» и пропустил 32 гола.
- В активе 26-летнего Облака в этом сезоне 36 игр и 28 пропущенных мячей.