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    Goal: «Бавария» интересуется Облаком

    «Бавария» рассматривает вариант с покупкой вратаря «Атлетико» Яна Облака, сообщает Goal.com.

    По информации ресурса, мюнхенский клуб видит в словенском голкипере долгосрочную замену для Мануэля Нойера, который после тяжелой травмы, полученной осенью 2017 года, демонстрирует не самую убедительную игру.

    Сумма отступных в контракте Облака составляет 100 миллионов евро. Его соглашение с «Атлетико» рассчитано до июня 2021 года.

    • 32-летний Нойер в текущем сезоне сыграл 34 матча в составе «Баварии» и пропустил 32 гола.
    • В активе 26-летнего Облака в этом сезоне 36 игр и 28 пропущенных мячей.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1390

      BlackMurder 2 часа назад

      Облака? Да зачем он нужен, у баварии принцип в воротах должен быть немец! И я придерживаюсь этого, ищите немца!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 3 часа назад

      Не с этого надо начинать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1950

      AtticusFinch 4 часа назад

      Пускай Куртуа забирают за полцены - он у Зидана всё равно играть не будет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      SarJr 5 часов назад

      Он не тот кто нужен Баварии. У них щас смена поколений, нужно думать о других позициях. Нойер не так то и плохо играет. И пока это не то что нужно менять в первую очередь

      2
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      Рейтинг: +3952

      BRO_football 6 часов назад

      Баварии понравилось как недавно Облак 3 гола от Ювентуса пропустил? Так же захотели?

      0
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      Рейтинг: +610

      lejnin 6 часов назад

      У Нойера по вратарским меркам еще не такой большой возраст, чтобы списывать...мне кажется, пару хороших матчей и выйдет на уровень не хуже того, который был

      1
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      ...
      Рейтинг: +4590

      Skull_Boy > lejnin 6 часов назад

      Прошло уже за 30 матчей, а чудит все чаще и чаще

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2502

      zatonn 7 часов назад

      Ага, чтобы Бавария за кипера сотку лямов заплатила? Автор хоть понял, что написал?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +239

      VVadic 7 часов назад

      Лукас, теперь Облак. Бавария - иди на х..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2502

      zatonn > VVadic 7 часов назад

      Быстрее пойдешь туда ты, а не Бавария

      -3
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      Рейтинг: +11729

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Тучи сгустились над Нойером.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3617

      84aivengo 7 часов назад

      бавария витает в облаках.... )))

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