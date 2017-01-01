Goal: «Бавария» интересуется Облаком

«Бавария» рассматривает вариант с покупкой вратаря «Атлетико» Яна Облака, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, мюнхенский клуб видит в словенском голкипере долгосрочную замену для Мануэля Нойера, который после тяжелой травмы, полученной осенью 2017 года, демонстрирует не самую убедительную игру.

Сумма отступных в контракте Облака составляет 100 миллионов евро. Его соглашение с «Атлетико» рассчитано до июня 2021 года.