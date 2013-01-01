Де Брюйне вернется в строй после матчей сборных

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, когда ожидается возвращение в строй полузащитника Кевина Де Брюйне.

«Пока Де Брюйне не готов. Он говорил мне, что сможет вернуться после международной паузы. Врачи дают аналогичные прогнозы», – заявил Гвардиола.

Де Брюйне получил мышечную травму 2 марта во время матча с «Борнмутом».