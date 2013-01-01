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    Де Брюйне вернется в строй после матчей сборных

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, когда ожидается возвращение в строй полузащитника Кевина Де Брюйне.

    «Пока Де Брюйне не готов. Он говорил мне, что сможет вернуться после международной паузы. Врачи дают аналогичные прогнозы», – заявил Гвардиола.

    Де Брюйне получил мышечную травму 2 марта во время матча с «Борнмутом».

    • После перерыва на матчи сборных «Манчестер Сити» ждет игра с «Фулхэмом» в рамках 32-го тура АПЛ, которая состоится 30 марта.
    • Де Брюйне в текущем сезоне сыграл 23 матча в составе «Манчестер Сити», забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: L'Equipe

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