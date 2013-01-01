Де Брюйне вернется в строй после матчей сборных

Вот повезло Черчесову, одной головной боли меньше.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, когда ожидается возвращение в строй полузащитника Кевина Де Брюйне.
«Пока Де Брюйне не готов. Он говорил мне, что сможет вернуться после международной паузы. Врачи дают аналогичные прогнозы», – заявил Гвардиола.
Де Брюйне получил мышечную травму 2 марта во время матча с «Борнмутом».
- После перерыва на матчи сборных «Манчестер Сити» ждет игра с «Фулхэмом» в рамках 32-го тура АПЛ, которая состоится 30 марта.
- Де Брюйне в текущем сезоне сыграл 23 матча в составе «Манчестер Сити», забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.