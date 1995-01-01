«Порту» решил продлить контракт с Касильясом

Вратарь «Порту» Икер Касильяс в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает Record.

По информации источника, стороны договорились о продлении сотрудничества до лета 2020 года.

Действующее соглашение между Касильясом и «Порту» истекает по окончании текущего сезона.