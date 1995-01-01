«Порту» решил продлить контракт с Касильясом

То несколько лет назад хотели избавиться, а теперь контракт продлевают
Вратарь «Порту» Икер Касильяс в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает Record.
По информации источника, стороны договорились о продлении сотрудничества до лета 2020 года.
Действующее соглашение между Касильясом и «Порту» истекает по окончании текущего сезона.
- Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года, сыграл 148 матчей и пропустил 106 голов.
- До переезда в Португалию испанский голкипер 16 сезонов защищал цвета «Реала».