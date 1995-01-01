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    «Порту» решил продлить контракт с Касильясом

    Вратарь «Порту» Икер Касильяс в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает Record.

    По информации источника, стороны договорились о продлении сотрудничества до лета 2020 года.

    Действующее соглашение между Касильясом и «Порту» истекает по окончании текущего сезона.

    • Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года, сыграл 148 матчей и пропустил 106 голов.
    • До переезда в Португалию испанский голкипер 16 сезонов защищал цвета «Реала».

    Источник: Record

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      envoy 6 часов назад

      То несколько лет назад хотели избавиться, а теперь контракт продлевают

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