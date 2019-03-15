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    Левандовски: «Рамос и Роналду приглашали меня в «Реал»? Да, было такое»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски подтвердил, что несколько лет назад лидеры «Реала» звали его в мадридский клуб.

    «Да, Серхио Рамос и Криштиану Роналду приглашали меня в «Реал». В общем все говорят, что тебя хотят купить многие команды, но самое главное это то, чего хочу я. И какое решение я приму. Сейчас я не думаю о переходе куда-либо», – сказал Левандовски в интервью с испанским журналистом Гильемом Балаге.

    • 30-летний Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года, сыграл 230 матчей и забил 180 голов.
    • Контракт поляка с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: AS

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    Сегодня, 14:34
    Комментарии6
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      Рейтинг: -105

      SuperPAV9 3 часа назад

      Такому бревну как левандовский как раз место в реале

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11729

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Был такой разговор, когда вместе с Глушаковым в Сандунах расслаблялись.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2502

      zatonn 8 часов назад

      Конечно, Роберт, именно сейчас ты не думаешь о том, что тебя куда-то пригласят. А думать ты должен о том, что если так и будешь зарубать голевые моменты, то тебя и из Баварии погонят. И тогда для тебя условная Легия будет пределом мечтаний!

      0
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      Рейтинг: +964

      InterMilLano1908 > zatonn 8 часов назад

      Да даже если он ни одного гола за сезон не забьет то его в китай с руками и ногами заберут и обогатят там

      1
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      Рейтинг: +2502

      zatonn > InterMilLano1908 8 часов назад

      То Китай, а то Бавария. Не надо путать Божий дар с яичницей(Китай)

      -2
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      ...
      Рейтинг: +525

      Тони Монтана Б > InterMilLano1908 7 часов назад

      У Китайцев новая политика, они всякое барахло не покупают.

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