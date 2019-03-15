Левандовски: «Рамос и Роналду приглашали меня в «Реал»? Да, было такое»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски подтвердил, что несколько лет назад лидеры «Реала» звали его в мадридский клуб.

«Да, Серхио Рамос и Криштиану Роналду приглашали меня в «Реал». В общем все говорят, что тебя хотят купить многие команды, но самое главное это то, чего хочу я. И какое решение я приму. Сейчас я не думаю о переходе куда-либо», – сказал Левандовски в интервью с испанским журналистом Гильемом Балаге.