Озил пригласил на свою свадьбу президента Турции Эрдогана

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил и его невеста Амине Гюльше пригласили на свою свадьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Bild, Озил, Гальше и Эрдоган встретились в пятницу в правительственном терминале аэропорта Стамбула. Там футболист передал политику приглашение на торжество.

Турецкий президент будет присутствовать на свадьбе в качестве почетного гостя.