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    Озил пригласил на свою свадьбу президента Турции Эрдогана

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил и его невеста Амине Гюльше пригласили на свою свадьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Как сообщает Bild, Озил, Гальше и Эрдоган встретились в пятницу в правительственном терминале аэропорта Стамбула. Там футболист передал политику приглашение на торжество.

    Турецкий президент будет присутствовать на свадьбе в качестве почетного гостя.

    • Амине Гюльше – модель, имеет шведское и турецкое гражданство.
    • Озил завершил карьеру в сборной Германии после травли, которая на него обрушилась после публикации совместной фотографии с Эрдоганом.

    Источник: Bild

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии37
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      Рейтинг: +772

      Вот оно чё Михалыч 2 часа назад

      Не пойму ,чо все так возбудюкнулись. Немец турецкого происхождения Озил пригласил на свадьбу нынешнего президента Турции. Озил помнит свои корни - разве это плохо ? На данный момент Эрдоган это президент Турции, его и пригласил .Был бы президентом ,например Тургут Озал, его бы и пригласил . Кто то помнит кто такой Тургут Озал ? А вот был такой президент Турции в свое время....Это я к тому, что не стоит тут примешивать политику.....Опять же у турков по своему понимают как проводить свадьбу, у русских по другому, а у казахов свои традиции....Короче они сами там решат как ,зачем, и кого им приглашать....И это нормально.Мы все разные - и одинаковыми не будем никогда.

      2
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      Рейтинг: +59996

      zigbert 4 часа назад

      Турецкие корни ,обязывают сделать это.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1157

      VGreen > zigbert 3 часа назад

      мм, обязывают? то есть каждый россиянин должен Путина на свадьбу пригласить?))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +59996

      zigbert > VGreen 1 час назад

      Озил все же не простой гражданин Германии. Да и Эрдоган будет рад такому приглашению.

      1
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      Рейтинг: +3420

      3a zenit 4 часа назад

      Путин новую моду завел

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2380

      Добрый Бобер 5 часов назад

      Я бы на месте Эрдогана послал бы его туда, куда он послал сборную турции.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      solodealer 5 часов назад

      Даааа, видать крепко немчура обидела Озила-то? Качнуло его сильно в политику...

      3
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      Рейтинг: +2054

      Kulimen 6 часов назад

      Еще пусть Энеса Картера позовет, им с Эрдоганом будет весело.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      VVadic 7 часов назад

      Прочитал - Азмун пригласил Эрдогана. Крутой парень))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1416

      Черкизовский Кот 7 часов назад

      Почему тогда Тарасов не позвал ботоксного?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +239

      VVadic > Черкизовский Кот 7 часов назад

      С алкашом Петруней - веселее!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      solodealer > Черкизовский Кот 5 часов назад

      Тарасов, похоже, не любит всё ФАЛЬШИВОЕ И НЕЕСТЕСТВЕННОЕ)))))+++

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3420

      3a zenit > Черкизовский Кот 4 часа назад

      Навального надо было звать за сотку,с уточками пришел бы.

      0
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      Рейтинг: +11729

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      "Сколько волка ни корми, он всё-равно в лес смотрит."

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5347

      андрей андреев 7 часов назад

      Нужно было,что бы Гюльчитай в парандже пришла.Если тебе нравится человек,который из светского гос-ва делает религиозное,принимай ислам.А то жить они хотят в Европе,а уважают тиранов.
      А Озила я раньше уважал.

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      Рейтинг: +323

      Санёк 17 > андрей андреев 7 часов назад

      Он же давно мусульманин

      0
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      Рейтинг: +5347

      андрей андреев > Санёк 17 5 часов назад

      Я про невесту

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      Рейтинг: +772

      Вот оно чё Михалыч > андрей андреев 3 часа назад

      Да хорош вам ярлыки вешать....Невеста не в парандже.Паранджа когда закрыто лицо. Озил уважает страну откуда его корни.Ну в общем не надо из него исламистского фанатика делать.
      Невеста Амине - родилась и выросла в Швеции.Платок накинула в соответствии с традициями предков....А все тут ужасов нагнали--- паранджа.)))

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