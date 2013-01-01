Озил пригласил на свою свадьбу президента Турции Эрдогана

Не пойму ,чо все так возбудюкнулись. Немец турецкого происхождения Озил пригласил на свадьбу нынешнего президента Турции. Озил помнит свои корни - разве это плохо ? На данный момент Эрдоган это президент Турции, его и пригласил .Был бы президентом ,например Тургут Озал, его бы и пригласил . Кто то помнит кто такой Тургут Озал ? А вот был такой президент Турции в свое время....Это я к тому, что не стоит тут примешивать политику.....Опять же у турков по своему понимают как проводить свадьбу, у русских по другому, а у казахов свои традиции....Короче они сами там решат как ,зачем, и кого им приглашать....И это нормально.Мы все разные - и одинаковыми не будем никогда.
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил и его невеста Амине Гюльше пригласили на свою свадьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает Bild, Озил, Гальше и Эрдоган встретились в пятницу в правительственном терминале аэропорта Стамбула. Там футболист передал политику приглашение на торжество.
Турецкий президент будет присутствовать на свадьбе в качестве почетного гостя.
- Амине Гюльше – модель, имеет шведское и турецкое гражданство.
- Озил завершил карьеру в сборной Германии после травли, которая на него обрушилась после публикации совместной фотографии с Эрдоганом.