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    Акинфеев, Влашич и Чалов – в составе ЦСКА на матч с «Уралом», Погребняк – сыграет в атаке у хозяев

    Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ между «Уралом» и ЦСКА.

    «Урал»: Годзюр, Страннберг, Кулаков, Меркулов, Поляков, Димитров, Бикфалви, Эль-Кабир, Бумаль, Егорычев, Погребняк.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Магнуссон, Родриго Бекао, Фернандес, Обляков, Ахметов, Влашич, Дивеев, Нисимура, Чалов.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи, которая состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 14:00 мск.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2227

      serppion 9 часов назад

      Погребняк - это серьезно! Это вроде мухомора среди поганок. Впрочем, супа из них все равно не получится. Готов спорить, Погребняк ни одним результативным действием не отметится.

      1
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      Рейтинг: +462

      Аден > serppion 9 часов назад

      Говорят же что раз в год и грабли выстрелить могут, это про Погреба, время подошло.

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      Рейтинг: +531

      Jhon1989 > Аден 8 часов назад

      А ты смешной...

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      Рейтинг: +462

      Аден > Jhon1989 6 часов назад

      гарик, смешной твой папа, что залез на твою маму. А, я нормальный.

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      Рейтинг: +4590

      Skull_Boy 9 часов назад

      Да когда он уже уберет из состава это тупое чудо Обл_якова, хорват намного лучше

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      Рейтинг: +964

      InterMilLano1908 > Skull_Boy 8 часов назад

      А кого на его позицию?! Синурдсон не стабилен

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      Рейтинг: +1180

      EcioAuditore > InterMilLano1908 7 часов назад

      Бистрович или Бйол

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      Рейтинг: +462

      Аден 9 часов назад

      Капец конине, Погреб сегодня треху положит.

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      Рейтинг: +2451

      Агасфер 10 часов назад

      Только Ваня ОблАков(через "я" автоцензура не пропускает!) вызывает некоторое сомнение,а остальные для начала на месте.

      1
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      Рейтинг: +9796

      bset > Агасфер 9 часов назад

      Ну он старается. Не всегда стабилен, не всегда все получается. Но перспектива видна.

      0
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      Рейтинг: +7939

      cska-62 > bset 9 часов назад

      Он старается... Но этого мало!

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