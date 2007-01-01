Акинфеев, Влашич и Чалов – в составе ЦСКА на матч с «Уралом», Погребняк – сыграет в атаке у хозяев

Погребняк - это серьезно! Это вроде мухомора среди поганок. Впрочем, супа из них все равно не получится. Готов спорить, Погребняк ни одним результативным действием не отметится.
Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ между «Уралом» и ЦСКА.
«Урал»: Годзюр, Страннберг, Кулаков, Меркулов, Поляков, Димитров, Бикфалви, Эль-Кабир, Бумаль, Егорычев, Погребняк.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Магнуссон, Родриго Бекао, Фернандес, Обляков, Ахметов, Влашич, Дивеев, Нисимура, Чалов.
«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи, которая состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 14:00 мск.