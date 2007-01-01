Акинфеев, Влашич и Чалов – в составе ЦСКА на матч с «Уралом», Погребняк – сыграет в атаке у хозяев

Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ между «Уралом» и ЦСКА.

«Урал»: Годзюр, Страннберг, Кулаков, Меркулов, Поляков, Димитров, Бикфалви, Эль-Кабир, Бумаль, Егорычев, Погребняк.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Магнуссон, Родриго Бекао, Фернандес, Обляков, Ахметов, Влашич, Дивеев, Нисимура, Чалов.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи, которая состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 14:00 мск.