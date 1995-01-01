«Наполи» потерял из-за травм трех игроков

«Наполи» столкнулся с кадровыми проблемами накануне решающего отрезка сезона.
Как сообщает официальный сайт клуба, сразу три футболиста из-за проблем со здоровьем будут вынуждены пропустить не менее трех недель.
У Лоренцо Инсинье выявлена травма приводящих мышц бедра, у Влада Кирикеша – повреждение двуглавой мышцы бедра, у Амаду Диавара – проблемы с ладьевидной костью стопы.
- В Серии А «Наполи» занимает второе место, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 17 очков.
- В 1/4 финала Лиги Европы неаполитанцы сыграют с «Арсеналом».