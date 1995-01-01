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    «Наполи» потерял из-за травм трех игроков

    «Наполи» столкнулся с кадровыми проблемами накануне решающего отрезка сезона.

    Как сообщает официальный сайт клуба, сразу три футболиста из-за проблем со здоровьем будут вынуждены пропустить не менее трех недель.

    У Лоренцо Инсинье выявлена травма приводящих мышц бедра, у Влада Кирикеша – повреждение двуглавой мышцы бедра, у Амаду Диавара – проблемы с ладьевидной костью стопы.

    • В Серии А «Наполи» занимает второе место, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 17 очков.
    • В 1/4 финала Лиги Европы неаполитанцы сыграют с «Арсеналом».

    Источник: Официальный сайт «Наполи»

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