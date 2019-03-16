Джикия: «Интерес «Локомотива»? Нельзя верить всему, что пишут. Мало ли что можно выдумать»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия опроверг информацию об интересе «Локомотива».

В феврале твиттер-аккаунт sport_inside сообщил, что железнодорожники хотят купить 25-летнего футболиста летом, а красно-белые не против его ухода.

«Даже не хочу об этом говорить. Не имеет никакого смысла, тема закрыта. Там не было даже какого-то источника, просто слухи. Нельзя верить всему тому, что пишут. Мало ли что вообще можно выдумать.

У меня долгосрочный контракт со «Спартаком». Очень хочу быть полезным клубу, и пока есть силы и возможности, буду это делать. Сделаю все ради команды», – сказал Джикия.