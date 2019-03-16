Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Джикия: «Интерес «Локомотива»? Нельзя верить всему, что пишут. Мало ли что можно выдумать»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия опроверг информацию об интересе «Локомотива».

    В феврале твиттер-аккаунт sport_inside сообщил, что железнодорожники хотят купить 25-летнего футболиста летом, а красно-белые не против его ухода.

    «Даже не хочу об этом говорить. Не имеет никакого смысла, тема закрыта. Там не было даже какого-то источника, просто слухи. Нельзя верить всему тому, что пишут. Мало ли что вообще можно выдумать.

    У меня долгосрочный контракт со «Спартаком». Очень хочу быть полезным клубу, и пока есть силы и возможности, буду это делать. Сделаю все ради команды», – сказал Джикия.

    • Грузин выступает за «Спартак» с января 2017 года.
    • В этом сезоне защитник провел за москвичей 25 матчей и забил два гола.
    • Джикия – воспитанник «Локомотива».

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:59
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра 3 часа назад

      зачем ему туда ему и дома хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 4 часа назад

      В Спартаке Георгий игрок основы. Его все устраивает и все эти слухи ,обычная выдумка нечистоплотных журналистов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15833

      oyabun 6 часов назад

      Изначально было понятно что утка. Но журналюгам надо что то зарабатывать..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3457

      vka1970 9 часов назад

      Хоть здесь приятная новость на фоне блёклой игры команды.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2451

      Агасфер 11 часов назад

      Футбольный раб-миллионер тоже не вполне волен в своём выборе.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2956

      Спартач80 > Агасфер 8 часов назад

      Ну как бы он явно постоянный игрок в основе Спартака,смысл менять на Локо?...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77058
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru