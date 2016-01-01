Деспотович сыграет впереди у «Оренбурга», Луценко и Марков выйдут в атаке у «Динамо».

Эх Марков ,Марков.
Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Динамо» на матч 20-го тура РПЛ.
«Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Хольмен, Юсупов, Жоаозиньо, Черных, Тетте, Луценко, Марков.
- Встреча пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 11:30 по московскому времени.
- «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице, «Динамо» располагается на 11-й строчке. У команд по 23 очка в активе.