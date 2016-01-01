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    Деспотович сыграет впереди у «Оренбурга», Луценко и Марков выйдут в атаке у «Динамо».

    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Динамо» на матч 20-го тура РПЛ.

    «Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Хольмен, Юсупов, Жоаозиньо, Черных, Тетте, Луценко, Марков.

    • Встреча пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 11:30 по московскому времени.
    • «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице, «Динамо» располагается на 11-й строчке. У команд по 23 очка в активе.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 4 часа назад

      Эх Марков ,Марков.

      2
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      Рейтинг: +3958

      prezent2017 13 часов назад

      Вперед Газовик, дави ментов!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2451

      Агасфер 13 часов назад

      2-1.

      0
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      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 13 часов назад

      Ничего не имею против счёта 2:2, при 0:0 будет жалко потраченного времени за ноутом...

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