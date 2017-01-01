Смолов: «Не могу представить свою жизнь без колы»

Ну уж будильник тут ни при чем. Его можно не включать.
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал, что не выходит из дома без часов, а также о том, на что у него не хватает времени и без чего он не может представить свою жизнь.
– Вещь, без которой вы никогда не выходите из дома?
– Наручные часы.
– На что у вас не хватает времени?
– Сложный вопрос, потому что время можно найти на все, если не лениться. Но ввиду профессии не хватает времени на путешествия. А мне это очень нравится. Хочется смотреть новые страны, города, открывать что-то новое для себя.
– Самая бесполезная вещь у вас дома?
– Телевизор.
– Без чего вы не можете представить свою жизнь?
– Из материальных предметов? Без колы!
– Самая надоедливая вещь на свете?
– Будильник.
– Три ваших главных качества как человека?
– Добрый, веселый, отзывчивый.
- Смолов перешел в «Локомотив» из «Краснодара» летом 2018 года за 9 миллионов евро.
- В текущем сезоне форвард принял участие в 16-ти матчах, записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.