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    Смолов: «Не могу представить свою жизнь без колы»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал, что не выходит из дома без часов, а также о том, на что у него не хватает времени и без чего он не может представить свою жизнь.

    – Вещь, без которой вы никогда не выходите из дома?

    – Наручные часы.

    – На что у вас не хватает времени?

    – Сложный вопрос, потому что время можно найти на все, если не лениться. Но ввиду профессии не хватает времени на путешествия. А мне это очень нравится. Хочется смотреть новые страны, города, открывать что-то новое для себя.

    – Самая бесполезная вещь у вас дома?

    – Телевизор.

    – Без чего вы не можете представить свою жизнь?

    – Из материальных предметов? Без колы!

    – Самая надоедливая вещь на свете?

    – Будильник.

    – Три ваших главных качества как человека?

    – Добрый, веселый, отзывчивый.

    • Смолов перешел в «Локомотив» из «Краснодара» летом 2018 года за 9 миллионов евро.
    • В текущем сезоне форвард принял участие в 16-ти матчах, записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии13
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 4 часа назад

      Ну уж будильник тут ни при чем. Его можно не включать.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5928

      parevg 5 часов назад

      Придурок, я колой унитаз мою, чайник чишу, и в омыватель пополам с незамерзайкой, эта хрень даже ржавчину растворяет...

      1
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      ...
      Рейтинг: -1457

      morgan59 > parevg 1 час назад

      Мало того , эта хрень помогает переваривать мясные и жирные продукты, и ей очень любят многие запивать такую гадость как Виски(терпеть не навижу этот самогон).

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1006

      владимир миронов 6 часов назад

      Что это??? ВЫ думаете что-нибудь? Камикадзе. Травить себя с детства.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра 7 часов назад

      вот кому это надо????????????????? кола химическая зараза ещё та часто пьёшь рак гарантирован тебе

      2
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    • ...
      Рейтинг: +365

      Князев 10 часов назад

      Из этого интервью я убедился в том, что я и раньше знал, что Смолов никчёмный человек. До сих пор удивляюсь, что этого не видит Юрий Павлович.

      4
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      Рейтинг: +2865

      порт 10 часов назад

      Когда колу добавляешь в виски? Тоже не плохой вариант.

      1
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      Рейтинг: +262

      Dmirubo 12 часов назад

      Для усвоения колы организму приходится вымывать кальций и прочие минералы из организма, в том числе из костей...В общем, я бы не советовал футболистам этот напиток пить.

      3
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      Рейтинг: +3958

      prezent2017 12 часов назад

      Он хотел сказать без коки, кокаинщик.

      5
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      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 13 часов назад

      Похоже насмотрелся рекламы по телеку в 90-е, раз не может обойтись без колы. У меня зять такой же, не может обойтись без этой хрени, так её пьёт и с виски.

      2
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      Рейтинг: +2451

      Агасфер 13 часов назад

      ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

      1.По утрам забыв трусы,не забудь надеть часы.
      2.Не хватает времени на голы.
      3.Жена.
      4.Ведро колы.
      5.Главный тренер.
      6.Неудачливый,самолюбивый,татуированный.

      3
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      Рейтинг: +1044

      Manilov > Агасфер 13 часов назад

      Неудачливый - да. Самолюбивый - нет.

      0
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      Рейтинг: +2451

      Агасфер > Manilov 11 часов назад

      Самолюбив -ли человек,постоянно намекающий на свои игровые достоинства? Да. Порок ли это? Нет,если не переходит в самомнение.Лишь бы отклик на поле был,чего часто не хватает.

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