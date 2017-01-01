Смолов: «Не могу представить свою жизнь без колы»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал, что не выходит из дома без часов, а также о том, на что у него не хватает времени и без чего он не может представить свою жизнь.

– Вещь, без которой вы никогда не выходите из дома?

– Наручные часы.

– На что у вас не хватает времени?

– Сложный вопрос, потому что время можно найти на все, если не лениться. Но ввиду профессии не хватает времени на путешествия. А мне это очень нравится. Хочется смотреть новые страны, города, открывать что-то новое для себя.

– Самая бесполезная вещь у вас дома?

– Телевизор.

– Без чего вы не можете представить свою жизнь?

– Из материальных предметов? Без колы!

– Самая надоедливая вещь на свете?

– Будильник.

– Три ваших главных качества как человека?

– Добрый, веселый, отзывчивый.