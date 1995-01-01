Погба в день рождения начал сбор средств для обеспечения питьевой водой людей в развивающихся странах

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в свой 26-й день рождения запустил сбор средств для компании, которая обеспечивает поставку питьевой воды в развивающихся странах.

По данным благотворительных организаций, почти 663 миллиона человек во всем мире не имеют доступа к чистой питьевой воде. А небезопасная для здоровья вода и отсутствие основных санитарных условий вызывают 80% заболеваний.

«Что, у меня уже день рождения!? Мне 26. Время летит, не так ли? Давайте сделаем что-то особенное, чтобы отпраздновать.

Как вы, наверное, знаете, около 663 миллионов человек во многих странах, особенно в Африке, страдают от нехватки чистой воды и живут без нее. Многие люди ходят два-четыре часа в день по болотам и рекам, чтобы собрать грязную воду для своих семей.

Я открываю сбор средств на день рождения, чтобы собрать деньги для организации под названием Charity Water, которая обеспечивает питьевой водой людей в развивающихся странах.

Организация была основана в 2006 году и помогла финансировать 24537 проектов в 24-х странах.

Наша цель – собрать как минимум 26 тысяч фунтов стерлингов, и я удвою общую сумму. Каждый пенни имеет значение! Вместе мы сможем изменить ситуацию», – написал Погба в фейсбуке.