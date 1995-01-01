Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    Погба в день рождения начал сбор средств для обеспечения питьевой водой людей в развивающихся странах

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в свой 26-й день рождения запустил сбор средств для компании, которая обеспечивает поставку питьевой воды в развивающихся странах.

    По данным благотворительных организаций, почти 663 миллиона человек во всем мире не имеют доступа к чистой питьевой воде. А небезопасная для здоровья вода и отсутствие основных санитарных условий вызывают 80% заболеваний.

    «Что, у меня уже день рождения!? Мне 26. Время летит, не так ли? Давайте сделаем что-то особенное, чтобы отпраздновать.

    Как вы, наверное, знаете, около 663 миллионов человек во многих странах, особенно в Африке, страдают от нехватки чистой воды и живут без нее. Многие люди ходят два-четыре часа в день по болотам и рекам, чтобы собрать грязную воду для своих семей.

    Я открываю сбор средств на день рождения, чтобы собрать деньги для организации под названием Charity Water, которая обеспечивает питьевой водой людей в развивающихся странах.

    Организация была основана в 2006 году и помогла финансировать 24537 проектов в 24-х странах.

    Наша цель – собрать как минимум 26 тысяч фунтов стерлингов, и я удвою общую сумму. Каждый пенни имеет значение! Вместе мы сможем изменить ситуацию», – написал Погба в фейсбуке.

    Источник: Страница Поля Погба в фейсбуке

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:49
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1006

      владимир миронов 7 часов назад

      Таким людям почет и уважение,здоровья и удачи в делах.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      akki-boy 8 часов назад

      Достоин уважения !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      Юрэс 11 часов назад

      Болезни говорите !?!?!?!
      А ОТЧЕГО ЖЕ африка такими темпами ПЛОДИТСЯ ?!?!?!?!?!

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77058
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru