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    Карпин: «Никаких упаднических настроений в «Ростове» нет»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что команде необходимо обыгрывать «Рубин» в матче 20-го тура РПЛ.

    В последний раз ростовчане побеждали в чемпионате России в октябре прошлого года.

    – В каком состоянии подходит «Ростов» в игре с «Рубином»?

    – С точки зрения травм у нас все неплохо, помимо Калачева, и Новосельцева, который не может играть из-за перебора карточек. Все остальные здоровы, все остальные могут играть. Так что, выбирать есть из кого. Теперь надо будет выбрать правильный состав на этот матч.

    – Устроит ли «Ростов» ничья?

    – Мы никогда не хотим и не играем на ничью. Говорить до матча, что нас устроит ничья… Конечно же нет. Давно не выигрывали, с осени того года. Только встречу на Кубок из последних семи-восьми матчей выиграли, так что понятно, что хотим выиграть. Нам нужно побеждать, нужны три очка.

    – Как удается мотивировать футболистов, чтобы не было психологического давления?

    – Во-первых, это мотивация, чтобы выигрывать, потому что давно не побеждали. Никаких упаднических настроений, естественно, нет. Во-вторых, команда изменилась минимум на 50, а то и 70 процентов. Так что те матчи, которые были осенью, о них уже не все помнят, а кто-то в них и не участвовал.

    • Встреча «Рубин» – «Ростов» состоится в сегодня, 16 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: YouTube-канал «Ростова»

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    Сегодня, 08:28
    Комментарии12
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 5 часов назад

      Еременко просто красавец.

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      Рейтинг: +60

      bol161r 5 часов назад

      Похоже, что Карпин и тактику на матч правильную выбрал и по составу угадал. Ростов с такой долго ожидаемой победой.

      1
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      Рейтинг: +542

      kazak161 9 часов назад

      Если Ростов проиграет то запросто может скатится на 11 место

      1
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      Рейтинг: +109

      богатяновский 12 часов назад

      результат будет трудно предсказуем две одинаковые команды я думаю всё решит пара моментов а будут они у тех кто больше этого захочет и ещё в таких матчах доля везения может сыграть не последнюю роль

      2
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      Рейтинг: +2451

      Агасфер 13 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Упаднических настроений нет потому,что команда занимает место,выше которого не может занимать. Проиграют 0-1.

      -4
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      Рейтинг: +964

      Бухбух 13 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот как раз в матче с Рубином у Ростова шансов нет даже на ничью. Бердыев знает футболеров Ростова лучше Карпина.

      -4
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      Рейтинг: +147

      ЗЖМ > Бухбух 12 часов назад

      Йоу!) Палехчи, братская печень!) Кого Бекиич тут уже знает, кроме Тимохи, которого не будет?) Он полкоманды забрал, полкоманды Зеня купил...

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      Рейтинг: +964

      Бухбух > ЗЖМ 7 часов назад

      Братан, я смотрю у тебя нервоз не меньше чем у Валеры в последних матчах.

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      Рейтинг: +60

      bol161r > Бухбух 5 часов назад

      Ты такой же горе-эксперт как и большинство на этом сайте.

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      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 13 часов назад

      Я больше склоняюсь к ничейному результату, поэтому в прогнозе поставил 1:1.

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      Рейтинг: +147

      ЗЖМ > Рубик Докоян 12 часов назад

      Хоцца победы)

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      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян > ЗЖМ 11 часов назад

      Каждый болельщик желает победы своей команде. Но в батле прогнозов уже руководствуешься прагматизмом, чуйкой и риском отчасти.

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