Карпин: «Никаких упаднических настроений в «Ростове» нет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что команде необходимо обыгрывать «Рубин» в матче 20-го тура РПЛ.

В последний раз ростовчане побеждали в чемпионате России в октябре прошлого года.

– В каком состоянии подходит «Ростов» в игре с «Рубином»?

– С точки зрения травм у нас все неплохо, помимо Калачева, и Новосельцева, который не может играть из-за перебора карточек. Все остальные здоровы, все остальные могут играть. Так что, выбирать есть из кого. Теперь надо будет выбрать правильный состав на этот матч.

– Устроит ли «Ростов» ничья?

– Мы никогда не хотим и не играем на ничью. Говорить до матча, что нас устроит ничья… Конечно же нет. Давно не выигрывали, с осени того года. Только встречу на Кубок из последних семи-восьми матчей выиграли, так что понятно, что хотим выиграть. Нам нужно побеждать, нужны три очка.

– Как удается мотивировать футболистов, чтобы не было психологического давления?

– Во-первых, это мотивация, чтобы выигрывать, потому что давно не побеждали. Никаких упаднических настроений, естественно, нет. Во-вторых, команда изменилась минимум на 50, а то и 70 процентов. Так что те матчи, которые были осенью, о них уже не все помнят, а кто-то в них и не участвовал.