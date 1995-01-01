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    Дуглас Коста: «Приход Роналду сделал «Ювентус» лучше во всех отношениях»

    Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста рассказал, как повлиял на туринский клуб приход форварда Криштиану Роналду.

    «Когда он приехал в «Ювентус», я подумал: «К нам присоединился лучший игрок в мире, верно?» Как только он появился, клуб стал лучше во всех отношениях. Его вклад был заметен.

    Он забивает голы каждую неделю, из-за него больше болельщиков ходит на стадион, и мы надеемся побеждать с ним, поэтому мы делаем историю с Криштиану в составе.

    Он стойкий парень, трудолюбивый и всегда с нами. С кем ему разговаривать, если не со мной? Мы общаемся только по-португальски.

    Верите или нет, но когда говорили о приходе Криштиану Роналду, я спрашивал: «Как будет выглядеть раздевалка?»

    Мы все должны любить друг друга как партнеры по команде, потому что мы все ищем место в команде. Но Криштиану очень быстро завоевал всех.

    Он простой, трудолюбивый и любит побеждать. «Ювентус» искал футболиста с его менталитетом, поэтому он многое нам дал», – сказал Коста.

    • Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года за 117 миллионов евро.
    • В этом сезоне португалец провел за туринцев 36 матчей, забил 24 гола и сделал 12 результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 06:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 5 часов назад

      Бесспорно ,это так.

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      Рейтинг: +812

      Fin035 12 часов назад

      Роналду своей силой воли очередной раз доказывает, что он великий игрок и все еще в строю, как и Месси, который это доказывает непринужденно. Золотой мяч пускай теперь дарят кому угодно, Модричу или ему подобных, но на сегодняшний день есть только два великих игрока, которым пока что нет равных!

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