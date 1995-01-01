Дуглас Коста: «Приход Роналду сделал «Ювентус» лучше во всех отношениях»

Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста рассказал, как повлиял на туринский клуб приход форварда Криштиану Роналду.

«Когда он приехал в «Ювентус», я подумал: «К нам присоединился лучший игрок в мире, верно?» Как только он появился, клуб стал лучше во всех отношениях. Его вклад был заметен.

Он забивает голы каждую неделю, из-за него больше болельщиков ходит на стадион, и мы надеемся побеждать с ним, поэтому мы делаем историю с Криштиану в составе.

Он стойкий парень, трудолюбивый и всегда с нами. С кем ему разговаривать, если не со мной? Мы общаемся только по-португальски.

Верите или нет, но когда говорили о приходе Криштиану Роналду, я спрашивал: «Как будет выглядеть раздевалка?»

Мы все должны любить друг друга как партнеры по команде, потому что мы все ищем место в команде. Но Криштиану очень быстро завоевал всех.

Он простой, трудолюбивый и любит побеждать. «Ювентус» искал футболиста с его менталитетом, поэтому он многое нам дал», – сказал Коста.