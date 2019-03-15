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    Каррера: «Пока я не приехал в Москву, Федун не написал ни разу»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сейчас находится в Москве. По словам итальянца, после осеннего увольнения из клуба его президент Леонид Федун не выходил на связь.

    — Приглашение от Федуна на матч с «Зенитом» было первым сообщением от него, после того как вы покинули Россию? Или вы общались?

    — Нет, это было первый раз. И это было довольно неожиданно. Я его поблагодарил, но сказал, что у меня есть определенные планы, потому что я приехал в Москву не ради какого-то матча, а по другим делам.

    • Каррера работал в «Спартаке» с 2016 года.
    • Под руководством итальянца команда стала чемпионом России.
    • Сейчас «Спартак» в РПЛ идет четвертым.

    Источник: Sport24

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 5 часов назад

      Для них он был посторонним человеком.

      1
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      Рейтинг: +654

      GermanVo 11 часов назад

      Да всё это отрывки из большого интервью. Каррера же не говорит, что он обижен на Федуна, что тот ему не звонит. Его спросили, он ответил. А из этого целую статью сделали.

      0
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      Рейтинг: +18452

      gol_kak_sokol 12 часов назад

      Федун: "Как дела Массимо, ты уже пару месяцев в Италии. Устроился на работу ?"
      Каррера: "Спасибо, что позвонил, а то я думал, что забыл своего чемпиона. В Италии я никому не нужен, вот Тимур и Трабукуки пригласили в Росиию поискать работу, скоро приеду."
      Федун: " Как приедешь, дай знать, мы тебя на футбол пригласим"

      1
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      Рейтинг: +259

      serhio80 13 часов назад

      а зачем Федуну звонить то? они не друзья, в клубе человек не работает. ну вот хоть одна причина, чтобы владелец клуба звонил бывшему тренеру, находящемуся в другой стране?

      2
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      Рейтинг: +2451

      Агасфер 13 часов назад

      Молодец,гони правду дальше! А спартачам время волноваться-скоро Федун слиняет из нефтянки,вернётся к прежней любимой работе! Какой? Вы что,не слышали,что Путин возрождает институт военных политработников,и к концу года откроется ВПА(военно-политическая академия)им.Б. Ельцина(или,как вариант-Святого Михаила Архангела)? Вот он её и возглавит,нацепит погоны генерала армии,что он,хуже Шевцовой,что-ли???

      0
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      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 14 часов назад

      Аленичев ещё не в Москве ?...

      2
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      Рейтинг: +197

      Konyshev_RW 15 часов назад

      А для чего Федуну, писать человеку который больше не работает в клубе? У него других адресатов хватает. Ну а тут раз уж Каррера оказался в Москве, да еще и в предверии матча с Зенитом, решили пригласить его на матч. В чем проблема? Надо было прямо из дома, из Италии пригласить, и перелет оплатить?

      1
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      Рейтинг: +5312

      Eddyson > Konyshev_RW 7 часов назад

      У Карреры спросили, он ответил. Вроде и объем текста небольшой, а понять сложно некоторым комментаторам.

      0
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      Рейтинг: +3457

      vka1970 15 часов назад

      Массимо очень грамотно оценивает ситуацию.Он ни когда не пытался противопоставлять себя и болельщиков, чего не скажешь про нынешнее руководство клуба и некоторых игроков, которых именно Каррера пытался отодвинуть от основы.
      Поэтому скорее всего Массимо ответит отказом (дай бог чтоб я ошибался).Человек живёт всё таки не в вакууме и о противостоянии руководства и болельщиков всё таки слышал и понимает в отличии от нашего руководства, что клуб без болельщиков - это деньги на ветер.

      3
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      Рейтинг: +2451

      Агасфер > vka1970 13 часов назад

      Теперь ты должен именоваться так : Магистр Ордена святого великомученика Массимо.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3457

      vka1970 > Агасфер 12 часов назад

      Ну я ж тебя полным Дураком не называю, хотя это видно не вооружённым взглядом.

      4
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      Рейтинг: +500

      JTherry > Агасфер 7 часов назад

      ну ты, известный магистр Мальчика-с-пальчика и гинер-все-купила, шел бы с ветки Спартака по-добру, по-здорову...

      1
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      Рейтинг: +237

      lexazenit_89 15 часов назад

      Блин понторез просто цену себе набивает!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2956

      Спартач80 16 часов назад

      Как вы уже задолбали из пальца новости высасывать,ппц...

      2
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      Рейтинг: +2451

      Агасфер > Спартач80 13 часов назад

      ТЫ даже не заметил,что это не новость, а фраза из интервью,которое он дал.Так пусть.как другие,ездит в Москву тайно,инкогнито,ходит по надёжным ночным клубам и не светится,по-возможности. Тогда и "новостей" не будет.

      -1
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