Каррера: «Пока я не приехал в Москву, Федун не написал ни разу»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сейчас находится в Москве. По словам итальянца, после осеннего увольнения из клуба его президент Леонид Федун не выходил на связь.

— Приглашение от Федуна на матч с «Зенитом» было первым сообщением от него, после того как вы покинули Россию? Или вы общались?

— Нет, это было первый раз. И это было довольно неожиданно. Я его поблагодарил, но сказал, что у меня есть определенные планы, потому что я приехал в Москву не ради какого-то матча, а по другим делам.