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    Ковач: «В отличие от Клоппа, «Бавария» не потратила 500 миллионов за четыре года»

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач одной из причин вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала назвал более затратную финансовую деятельность соперника. Баварцы по сумме двух встреч уступили «Ливерпулю».

    «Юрген Клопп потратил за четыре года 500 миллионов евро. Мы же таких затрат не позволяли, в этом проявилось преимущество «Ливерпуля». Теперь нам нужно подумать, как готовиться к новому сезону», – приводит слова хорвата Goal.

    • «Бавария» лидирует в Бундеслиге.
    • Ковач тренирует команду с лета.
    • Трансферная стоимость игроков «Баварии» – 770 миллионов евро, «Ливерпуля» – 950.

    Источник: Goal

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    15.03.2019 23:58
    Комментарии32
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      Рейтинг: +134

      ЦСКА 3011 1 час назад

      Удел неудачника кукарекать и махать руками после драки

      0
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 6 часов назад

      Причину неудач надо искать в своей команде а не перекидывать на другие клубы.

      1
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      Рейтинг: +2380

      Добрый Бобер 12 часов назад

      А заработал сколько? Один Коутиньо сотка. А если Салаха продаст, то сколько заработает?

      1
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      Рейтинг: +618

      CSKA471 12 часов назад

      Ты проиграл. Цель оправдывает средства. При этом, на продажах они заработали больше, так что - честная игра!

      0
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      Рейтинг: +964

      Бухбух 13 часов назад

      Вообще-то Ливерпуль на продажах игроков денег больше Баварии заработал.

      0
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      Рейтинг: +512

      Maxi_7 13 часов назад

      Ковач только упускает тот факт, что почти 70% состава заиграли и вышли на новый уровень только при Клоппе. Игроки реального топ уровня были только - Ван Дейк и Алиссон, про них - да, точно можно было сказать , что заиграют. Остальные - Салах был всю жизнь тупой бегунок трамвайного типа, Мане был просто хорошим игроком, Фирмино был вообще куском гумна, Вейналдум - просто хороший цпз, тоже самое Милнер, Хендерсон, про Робертсона и Трента вообще никто не знал... господи , да он даже Ловрена худо-бедно научил играть в футбол...
      А вообще если посмотреть покупки Баварии последних лет, то можно увидеть, что игроки, которых они брали договаривались с Баварией еще задолго до ТО , поэтому переходили либо за копейки, либо вообще бесплатно - Хуммельс, Зюле, Киммих, Хамес, Горецка, Ренату Санчеш... если оценивать их реальную рыночную стоимость, то получится не меньше 400 миллионов, которые Бавария сэкономила...и то, что они не вложились в нормальное нападение и не купили себе условных Азара, не поборолись за того же Криштиану, когда была такая возможность это только камень в их огород, что пожлобились...играть в ЛЧ против одной из лучших команд Европы с Команами, Гнабри и тысячелетним Рибери это смех просто...

      2
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      Рейтинг: +815

      zabvo9406 13 часов назад

      Клопп второй сезон только, придурок!!! Это вам не скупать у Боруссии Левандовски, Гетце, Хуммельса!!!!!

      1
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      Рейтинг: +525

      Тони Монтана Б 14 часов назад

      Без денег сейчас никуда .Спасибо ПСЖ и МС.

      1
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      Рейтинг: +1896

      САДЫЧОК 14 часов назад

      Ковач смешной и глупый ! потратила Бавария чуть меньше ! А , до этого срока , тратила и больше ! Чувствует свой конец , пытается оправдаться !

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      Рейтинг: +1390

      BlackMurder 14 часов назад

      Как можно не понять, что навесами в штрафную в этом футболе ничего не добиться, техника решает, щас вот самое оно гвардиолу нового искать

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