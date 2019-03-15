Ковач: «В отличие от Клоппа, «Бавария» не потратила 500 миллионов за четыре года»

Удел неудачника кукарекать и махать руками после драки
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач одной из причин вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала назвал более затратную финансовую деятельность соперника. Баварцы по сумме двух встреч уступили «Ливерпулю».
«Юрген Клопп потратил за четыре года 500 миллионов евро. Мы же таких затрат не позволяли, в этом проявилось преимущество «Ливерпуля». Теперь нам нужно подумать, как готовиться к новому сезону», – приводит слова хорвата Goal.
- «Бавария» лидирует в Бундеслиге.
- Ковач тренирует команду с лета.
- Трансферная стоимость игроков «Баварии» – 770 миллионов евро, «Ливерпуля» – 950.