Колашинац – о шести клубах в четвертьфиналах еврокубков: «Не зря АПЛ считают лучшей лигой мира»

А в итоге лишь одна попадёт в Финал, тогда как у испанцев умудрялись по три команды на два финала выходить))
Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац прокомментировал факт, что в 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы суммарно сыграют шесть клубов из АПЛ. Лондонцы в четвертьфинале второго по значимости еврокубка встретятся с «Наполи».
«Это характеризует лигу. Люди не просто так считают АПЛ сильнейшей в мире», – полагает боснийский футболист.
- «Арсенал» в АПЛ идет в зоне Лиги чемпионов.
- Колашинац в текущем сезоне чемпионата Англии провел 18 матчей, сделал пять результативных пасов.
- Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.