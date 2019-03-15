Колашинац – о шести клубах в четвертьфиналах еврокубков: «Не зря АПЛ считают лучшей лигой мира»

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац прокомментировал факт, что в 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы суммарно сыграют шесть клубов из АПЛ. Лондонцы в четвертьфинале второго по значимости еврокубка встретятся с «Наполи».

«Это характеризует лигу. Люди не просто так считают АПЛ сильнейшей в мире», – полагает боснийский футболист.