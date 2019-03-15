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    Колашинац – о шести клубах в четвертьфиналах еврокубков: «Не зря АПЛ считают лучшей лигой мира»

    Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац прокомментировал факт, что в 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы суммарно сыграют шесть клубов из АПЛ. Лондонцы в четвертьфинале второго по значимости еврокубка встретятся с «Наполи».

    «Это характеризует лигу. Люди не просто так считают АПЛ сильнейшей в мире», – полагает боснийский футболист.

    • «Арсенал» в АПЛ идет в зоне Лиги чемпионов.
    • Колашинац в текущем сезоне чемпионата Англии провел 18 матчей, сделал пять результативных пасов.
    • Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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    15.03.2019 23:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2449

      woyser 17 часов назад

      А в итоге лишь одна попадёт в Финал, тогда как у испанцев умудрялись по три команды на два финала выходить))

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